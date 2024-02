El reboot de 'El Cuervo' ya tiene fecha de estreno y sustituirá a una franquicia querida por todos. "Es como una canción de The Cure"

En 1989, James O'Barr creó el personaje de El Cuervo en una serie de cómics que se convirtió en un exitazo (se dice que ha vendido casi un millón de ejemplares en todo el mundo). Y, de hecho, a día de hoy se sigue publicando de vez en cuando en diversas miniseries. Pero si es conocida por algo, es porque en 1994 Brandon Lee fue disparado en el rodaje de su adaptación y falleció en el acto. Ahora ha llegado la hora de su reboot, pero esta vez sin muertes innecesarias por el camino.

Ni Cayetana ni Guillén: Cuervo

Desde 2005 no se hacen secuelas de 'El Cuervo' y la saga ha permanecido expectante en los sumideros de la cultura pop, pero han pasado dos décadas y ahora Bill Skarsgård será quien vuelva a interpretar a Eric en un reboot que por fin tiene fecha de estreno: será el 7 de junio, quitando el puesto a 'Ballerina', el spin-off de 'John Wick'.

Aún no tenemos un primer tráiler, pero sí podemos ver las primeras imágenes de un reboot que estuvo durante quince años en el infierno del desarrollo y para el que ha habido decenas (si no cientos) de guiones y posibles combinaciones de director y actor. Será Rupert Sanders el que esté tras la cámara, que ya probó lo que sabía hacer con la adaptación live action de 'Ghost in the shell'.

El argumento en sí, al menos, respetará el original: Eric Draven es un rockero gótico que es asesinado junto a su novia Shelly, pero volverá de la muerte para vengarse después de estar en el limbo. Su director promete que no hará de menos a la franquicia ni a Brandon Lee en declaraciones a Vanity Fair.

"Lo que me llamaba de este proyecto era la oportunidad de hacer un romance oscuro, algo que hablara de la pérdida, el dolor, y el velo eterno entre la vida y la muerte. Mira, crecí oyendo a Joy Division y The Cure, y esta película es como una canción de The Cure, la belleza de la melancolía."

¿Vivirá a la altura? ¿Tendremos un renacer de historias góticas? ¿Veremos a Bill Skarsgård como Eric durante un puñado de secuelas? De momento, tenemos estas primeras imágenes para hacernos una idea.

En Espinof: