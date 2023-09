"Es una película anti Marvel y la gente va a flipar con ella". El superhéroe más trágico y perturbador de la historia regresa con un reboot que ha tardado 15 años en salir adelante

Son muchas las películas a las que les cuesta años salir adelante, pero no son tantos los casos en los que el desarrollo se va más allá de una década. Eso es lo que ha sucedido en el caso de 'El Cuervo', pues Hollywood puso en marcha un reboot en 2008 y no ha sido hasta ahora cuando ha salido finalmente adelante.

Habrá quien pueda pensar que eso es falso, ya que las huelgas de guionistas y actores tienen paralizado Hollywood, pero lo cierto es que esta nueva versión de 'El Cuervo' finalizó su rodaje en septiembre del año pasado y el trabajo de post-producción comenzó a continuación, por lo que todo debería estar listo desde hace tiempo.

"Es una propiedad única"

Con Rupert Sanders ('Ghost in the Shell - El alma de la máquina') y Bill Skarsgård ('It') dando vida al mítico personaje de Eric Draven, esta nueva adaptación del cómic de James O'Barr se perfila como el estreno más ambicioso de Lionsgate de cara al año que viene. Eso sí, la inversión ha sido contenida hasta cierto punto, ya que su presupuesto es de "solamente" 50 millones de dólares.

Todo apunta a que todavía tendremos que esperar unos meses hasta tener un primer vistazo oficial de esta 'El Cuervo', pero Sam Pressman, productor de la película, no ha dudado en hacer unas llamativas declaraciones en Deadline para intentar elevar las expectativas del público hacia ella:

El Cuervo ha sido una parte muy importante e integral de nuestra empresa y estoy muy orgulloso de los progresos y el trabajo que se ha hecho. Creo que la gente va a flipar con la película. Nuestros socios quieren abordarlo de una forma muy 360, ya sean videojuegos, una serie de animación o un universo, pero tiene este legado cósmico que puede expandirse más allá de una historia singular.

Por fin estamos en un punto en el que realmente podemos explorar esas otras vías porque es una propiedad tan única en el sentido de que no es una película de estudio, no es una película de Marvel - es una especie de película anti Marvel. Tengo grandes esperanzas en ella y me encanta lo que Molly Hassell ha hecho para llevarla a la cima, y Rupert Sanders es un visionario.

Un miedo esperable es que tanta gente ha metido mano en el proyecto a lo largo de los años que cuesta creer que acabe saliendo de ahí algo que merezca la pena. Recordemos además el baile que hubo, con Stephen Norrington, Juan Carlos Fresnadillo, F. Javier Gutiérrez y Corin Hardy estando a punto de dirigirla en diferentes momentos del desarrollo y con Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Huston y Jason Momoa como actores elegidos para el papel que finalmente a ido a manos de Skarsgård.

Tampoco ayuda que Alex Proyas, director de la película de 1994 protagonizada por Brandon Lee, lanzase un mensaje hace años pidiendo que no se hiciera una nueva versión de 'El Cuervo', porque "la idea de rehacer la historia y al personaje -un personaje al que Brandon dio vida y pagó un precio demasiado algo- me parece equivocada".

