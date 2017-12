"Dejen que siga siendo la película de Brandon Lee": Alex Proyas pide que 'El Cuervo' no tenga remake

Hollywood lleva varios años intentando sacar adelante una nueva versión de 'El cuervo' ('The Crow'), una cinta que todo el mundo asocia a Brandon Lee, tanto por la fuerza de su interpretación como por la muerte accidental del actor durante el rodaje. Todo indica que esa nueva versión al fin verá la luz, pero Alex Proyas, director de la original, ha lanzado un emotivo mensaje señalando los motivos por los que cree que no debería hacerse.

Es cierto que 'El cuervo' no es una película realmente original, ya que se trata de una adaptación del cómic de James O'Barr, pero estamos ante un caso tan especial que hay que tener en cuenta otros factores. El propio Proyas incide en eso y en otros motivos por los que pide que dejen que siga siendo una película de Brandon Lee:

No puse “una película de” en los créditos de El Cuervo porque quería que fuera la película de Brandon, porque lo era y porque él no iba a poder hacer más. Puso toda su pasión en ella y acabó siendo su legado. Estoy seguro de que hubiese estado orgulloso de ella.

'El Cuervo' no sería una película de la que valiera la pena hacer un remake de no ser por Brandon Lee. De no ser por él nunca habrías oído hablar de ese cómic underground y conmovedor. Es la película de Brandon. Creo que es un caso especial en el que Hollywood debería dejarla como el testamento de un hombre de inmenso talento y a su sacrificio y no dejar que otros reescriban la historia o le añadan cosas. Es verdad que se han hecho secuelas y series, pero la idea de rehacer la historia y al personaje -un personaje al que Brandon dio vida y pagó un precio demasiado algo- me parece equivocada.

Por favor, dejen que siga siendo la película de Brandon.