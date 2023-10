La película de terror que Warner no quiere que veamos: la nueva adaptación de una de las novelas más míticas de Stephen King parece haber quedado enterrada en una caja fuerte

A lo largo de la carrera de Stephen King hay multitud de novelas que han sido llevadas al cine o la televisión, algunas hasta en varias ocasiones. Ese es el caso de 'El misterio de Salem's Lot', que primero se convirtió en una excelente miniserie de la mano de Tobe Hooper ('La matanza de Texas') y ya en 2004 tuvo otra estimable versión televisiva dirigida por Mikael Salomon ('Hard Rain'). A la tercera le tocó ir a la gran pantalla, o eso creíamos, pues Warner se está resistiendo a estrenar 'Salem's Lot' por motivos que escapan a nuestro conocimiento.

Un misterio

Esta nueva adaptación escrita y dirigida por Gary Dauberman ('Annabelle vuelve a casa') debería haberse lanzado en cines el 9 de septiembre de 2022, pero Warner aplazó su lanzamiento hasta el 21 de abril de 2023 por complicaciones durante el proceso de postproducción relacionadas con el coronavirus. Sin embargo, muchos meses antes de que eso sucediera, el estudio eliminó 'Salem's Lot' de su calendario de estrenos y no hemos vuelto a tener noticias de ella.

No culpo a aquellos que puedan pensar que 'Salem's Lot' debe ser tal desastre que Warner no sabe muy bien qué hacer con ella, pero es que la poca información que tenemos al respecto apunta justo en la otra dirección. Y es que se mostró un tráiler en la CinemaCon de 2022 que dejó muy buenas sensaciones, pero luego nunca llegó a aparecer online.

Además, Warner hizo al menos un par de pases de prueba que tuvieron una acogida bastante positiva -aquí tenéis más detalles al respecto sobre una de las pocas personas que ha podido ver ya 'Salem's Lot', o al menos un montaje bastante definitivo-, pero eso no ha sido suficiente para encontrarle un hueco en su calendario de estrenos.

El estudio ni siquiera quiso aprovechar el hecho de haber aplazado el estreno de 'Dune: Parte 2' para cederle ese espacio a 'Salem's Lot'. Teniendo en cuenta que no hay grandes estrellas en su reparto, parecía una forma fácil de quitársela de encima sin perder gran cosa, pues la aportación de los actores a la campaña promocional no debería tener gran importancia. Ni siquiera por esas, y es que cada vez parece más claro que Warner no sabe muy bien qué hacer con ella.

