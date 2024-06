Sobrecogedor tráiler de 'Nosferatu'. El director de 'La bruja' vuelve a hacer que los vampiros den miedo en su remake del clásico del terror mudo

Robert Eggers ha estado trabajando años en su proyecto de ensueño, que reimagina el clásico de 1922 'Nosferatu', y ahora ha publicado su primer tráiler en Internet tras haberse mostrado en algunas copias de 'The Bikeriders' este fin de semana en los cines. Tras difundirse por las redes sociales versiones grabadas del tráiler, hoy tenemos el glorioso resultado en HD.

Tercera (¿Cuarta?) versión de un mito inmortal

El clip es muy similar a una versión previa mostrada en la CinemaCon de abril, pero con algunas secuencias adicionales. El tráiler rebosa atmósfera, con aldeanos asustados, repetidas advertencias de que el vampiro "ya viene" y algunos destellos del conde Orlok, que parece que esta vez tiene algo de pelo. El plano que deja con la boca abierta es el de la sombra de una mano gigante con garras sobrevolando una ciudad. Un evocador guiño al expresionismo (Parece sacado de Faust del propio Murnau) que cuadra con el estilo visual de Eggers.

El reparto está formado por Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson y Simon McBurney, que tratarán de dar una nueva luz a la película inspirada en el legendario largometraje original de F.W. Murnau de 1922, definido aquí como "una historia gótica de obsesión entre una joven embrujada de la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania que la acecha, trayendo consigo un horror indecible".

Hay detalles en el tráiler que nos hacen pensar que habrá más elementos de la novela 'Drácula' que no entraron en la película de 1922, que fue realmente una adaptación alemana no autorizada al cine mudo de la novela de Bram Stoker de 1897. Fue protagonizada por Max Schreck en el papel del Conde Orlok y en 1979 se volvió a rodar con el título 'Nosferatu, el vampiro'. Esta nueva aproximación llegará a los cines estadounidenses el día de Navidad, pero seguramente no pocos países la acaben estrenando en enero de 2025.

