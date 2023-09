Tom Hardy, Austin Butler y Michael Shannon prometen revolucionar los Óscar bajo las órdenes del director de 'Take Shelter': magnífico tráiler de 'The Bikeriders'

Es probable que Jeff Nichols sea uno de los cineastas más interesantes del panorama actual sobre los que menos miradas se están posando. Ya deslumbró en 2007 con su debut 'Shotgun Stories', tras la que encadenó ejercicios de la talla de la sobrecogedora 'Take Shelter', 'Mud' o 'Loving', y ahora pretende repetir éxito con su nuevo largometraje, del que ya podemos ver su primer tráiler.

La mochillo de Jeff Nichols

'The Bikeriders', que se inspira en el libro de fotografía homónimo de Danny Lyon, narra la historia de la fundación de los Vandals, una banda de moteros del medio oeste estadounidense nacida en los años 60. Una historia que, en su salto a la gran pantalla, se servirá de un reparto espectacular y cargado de estrellas para encandilar al respetable y, con suerte, colarse en la temporada de premios.

Ojo, porque entre el elenco de lo nuevo de Nichols figuran nombres como los de Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Norman Reedus y el colaborador habitual del director Michael Shannon. No sé a vosotros, pero a mí únicamente estos cinco nombres me tienen salivando mientras espero como agua de mayo una fecha de estreno en nuestro país.

Porque no, aún no sabemos cuándo llegará 'The Bikeriders' a nuestras tierras. Tuvo su puesta de largo en el Festival de Telluride 2023 y aterrizará en las salas de cine de Estados Unidos el próximo 1 de diciembre, y si aspira a rascar algún que otro Óscar, algo me dice que será otro de esos casos en los que el lanzamiento español terminará cayendo a finales de febrero para apurar al máximo el bombo de las nominaciones. No aprendemos.

