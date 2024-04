Hunter Schafer y Dan Stevens juegan al gato y el ratón en una aspirante a convertirse en la película de terror más desquiciada del año. Genial trailer de 'Cuckoo'

En 2018, los aficionados al terror más sibartias pudieron disfrutar de uno de los debuts más especiales que nos ha dejado el género recientemente. Este no fue otro que 'Luz', una pequeña película de 70 minutos dirigida por Tilman Singer que capturó en unos sugestivos 16mm una peculiar aproximación al cine de posesiones y entes demoníacos envuelta por una atmósfera y un deje experimental para enmarcar.

Stevens vs Schafer

Pues bien, este 2024 el cineasta alemán da el salto a Estados Unidos de la mano de un reparto estelar con 'Cuckoo'; un largometraje que marcar desde ya como uno de los más esperados de su categoría gracias, en parte, a un tráiler que la gente de Neon ha compartido hace nada y que promete un auténtico desmadre cargado de giros desquiciados, personajes malsanos y un sentido del cachondeo de lo más particular.

Para saber qué nos va a ofrecer a nivel argumental, nada mejor que echar mano de su sinopsis oficial, que reza lo siguiente:

"A regañadientes, Gretchen, de 17 años, deja su hogar en Estados Unidos para vivir con su padre, que acaba de mudarse a un resort en los Alpes alemanes con su nueva familia. Al llegar a su futuro hogar, son recibidos por el Sr. König, el jefe del padre, quien muestra un interés inexplicable en la media hermana muda de Gretchen, Alma. Algo parece no estar bien en este tranquilo paraíso vacacional. Gretchen es atormentada por extraños ruidos y visiones sangrientas hasta que descubre un impactante secreto que también concierne a su propia familia".

Por si todo lo expuesto hasta el momento no tiene la suficiente buena pinta, cabe destacar que Gretchen y el Sr. König están interpretados por Hunter Schafer —'Euphoria'— y por un Dan Stevens que vuelve a sacar su vis más majara tras sus papelones en 'The Guest' o 'Legion'. La mala noticia es que 'Cuckoo', que llegará el próximo 9 de agosto a Estados Unidos, aún no tiene fecha de estreno en España. Ganazas.

