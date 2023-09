El mejor orden para ver todas las películas de 'Expediente Warren': una guía para no perderse en este universo de conjuros, muñecas poseídas y monjas diabólicas

Cuando comenzaron a filtrarse los primeros detalles sobre 'Expediente Warren: The Conjuring', todo invitaba a mirar el proyecto con un exceso de optimismo gracias a la sobrada calidad de los anteriores trabajos de su director James Wan en el campo del terror; especialmente de la fantástica 'Insidious', pero igualmente de la siempre reivindicable 'Silencio desde el mal'.

Aún así, 'The Conjuring' superó lo esperado y enamoró a propios y extraños con un ejercicio que transpiraba clasicismo y amor por el género mientas inyectaba el gen renovador de un Wan que, mientras realizaba el largometraje, comenzó a plantearse que la historia de Ed y Lorraine Warren podría formar parte de un universo mucho más grande en el que dar cabida a muchas otras tramas y personajes.

Dicho y hecho; porque diez años más tarde, lo que ya podemos etiquetar como Warrenverso ya ha estrenado la friolera de ocho largometrajes, entre la saga principal y sus spinoffs, con los que ha recaudado más de 2.200 millones de dólares en todo el mundo. Unos asombrosos números en taquilla que Warner Bros. pretende incrementar, comenzando con 'La monja', con los futuros capítulos de un universo cinematográfico en el que vamos a poner algo de orden.

El Warrenverso en orden cronológico

Aunque, por supuesto, podamos —y, en cierto modo, debamos— entregarnos a los oscuros rincones del Warrenverso en base a las fechas de estreno de los, hasta el momento, ocho largometrajes que lo componen, el sindiós de saltos temporales entre estos invita a ordenarlos de forma cronológica.

Así que, empezando por, 'Annabelle: Creation', aquí tenéis una pequeña guía para ordenar el caos de demonios, novicias, conjuros y muñecas diabólicas que conforma la multimillonaria franquicia de James Wan.

'Annabelle: Creation' (David F. Sandberg, 2017)

'Annabelle: Creation' —o, al menos, su prólogo—, sería la película de apertura del universo cinematográfico que nos ocupa en términos conológicos.

Esta precuela de la decepcionante y soberanamente aburrida 'Annabelle' se remonta a 1943 para narrar los orígenes de la infame muñeca que da nombre al largometraje. Tras el giro que marca el final del primer acto, en el que el matrimonio compuesto por Esther Mullins y su marido Samuel —artesano creador del pelele en cuestión— presencian la muerte de su hija Bee, el filme da un salto de 12 años para situarnos en 1955 para desarrollar la historia junto a la hermana Charlotte y varias menores huérfanas.

'Creation', además de por la presencia de Annabelle, conecta con otras piezas del Warrenverso de varias maneras; siendo la primera de ellas un sorprendentemente bien hilado epílogo que recupera una de las mejores secuencias de la 'Annabelle' original, ambientado en 1967.

Además, enlaza con la próxima cinta del Universo Conjuring presentando al demonio Valak —en su forma de monja— en varias ocasiones: oculto en la sombra de una fotografía de la hermana Charlotte, realizada en un convento de Rumanía, y en una escena postcréditos mucho menos sutil que nos brinda un nuevo vistazo a la principal antagonista de 'La monja'.

'La monja' (Corin Hardy, 2018)

Después de haber sufrido su presencia en 'Expediente Warren: El caso Enfield' y 'Annabelle: Creation', la terrorífica forma de monja con la que se manifiesta el demonio Valak recibe su primer largometraje bajo el nada original título de 'La monja', situado en la segunda posición de la cronología del Warrenverso.

'La monja' se ambienta en el año 1952, nueve años después del prólogo de 'Annabelle: Creation', en el Monasterio Cârța de Rumanía; donde un sacerdote con un pasado algo oscuro interpretado por Demian Bichir y una novicia que está a punto de tomar los votos a quien da vida Taissa Farmiga son enviados por el Vaticano para investigar los secretos profanos que oculta la abadía.

'La monja II' (Michael Chaves, 2023)

En este caso, la continuidad es directa, y simple y llanamente, 'La monja II' se ambienta cuatro años después de los eventos del primer largometraje; concretamente —y si las matemáticas no me fallan— en 1956. Un año que volverá a poner patas arriba la vida de la hermana Irene con un reencuentro inesperado con Valak y su antiguo compañero de parrandas demoníacas Maurice.

El marco del largometraje abandona la sombría Rumanía para sumergirnos en una no menos lóbrega Francia, a la que la sufridora Irene acude para investigar la salvaje muerte de un sacerdote —la cosa, por supuesto, se complica un poquito—. Pero ojo, porque la escena postcréditos nos traslada a 1981 para mostrarnos al matrimonio Warren recibiendo una llamada para un nuevo encargo.

'Annabelle' (John R. Leonetti, 2014)

De 1956 saltamos al 1967 con el que cerró 'Creation' para descubrir la soporífera, pero notablemente ejecutada historia del matrimonio compuesto por John Form y su esposa embarazada Mía; pareja que comete el error garrafal de meter en casa a la nada amistosa Annabelle.

Aunque el largo arranca en 1968 con un extracto de la investigación de los Warren sobre la muñeca vista en 'The Conjuring', el grueso de la trama —que incluye sectas, demonios necesitados de almas y un sinfín de lugares comunes— se sitúa un año antes; todo ello para terminar de nuevo conectando con la escena de apertura —y con la primera 'Expediente Warren'— mediante un flashforward en el que vemos a la madre de una de las entrevistadas por los Warren comprar a Annabelle a modo de regalo para su hija.

'Expediente Warren: The Conjuring' (James Wan, 2013)

El largometraje que lo empezó todo y que invitó a James Wan a crear su reverso tenebroso del Universo Cinematográfico de Marvel arranca en 1968, de la mano sus protagonistas, los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren, con la misma escena que 'Annabelle': entrevistando a tres víctimas del caso relacionado con la muñeca.

No obstante, la trama principal de 'Expediente Warren: The Conjuring' se ubica en el año 1971, cuando la familia Perron decidió contactar con el matrimonio de parapsicólogos para que les ayudasen a lidiar con la presencia maligna que les aterrorizaba: un demonio conocido como Bathseba aficionado a los sacrificios infantiles que no ha vuelto a hacer acto de presencia en la franquicia.

'Annabelle vuelve a casa' (Gary Dauberman, 2019)

¿Creíais que nos habíamos librado definitivamente de Annabelle? Ni mucho menos, porque la icónica muñeca regresó en un tercer largometraje que arranca con los Warren encerrándola en su habitación de reliquias malditas, siguiendo los eventos con los que arrancó 'The Conjuring', en 1968.

No obstante, 'Annabelle vuelve a casa' ambienta el grueso de su metraje en una noche de 1969, cuando Annabelle y sus colegas de ultratumba deciden hacer la vida imposible a Judy, la hija de Ed y Lorraine después de que la niñera, muy inteligente ella, deje libre al objeto no tan inanimado titular.

'Expediente Warren: El caso Enfield' (James Wan, 2016)

Continuamos el repaso a la cronología del Warrenverso con la secuela directa de 'Expediente Warren', subtitulada 'El caso Enfield' en referencia al caso real al que se enfrentaron Ed y Lorraine Warren en el año 1977; aunque el inicio del filme se remonta al año anterior, en el que los demonólogos investigaron uno de los casos parapsicológicos más mediáticos de todos los tiempos.

Este no es otro que el crimen cometido en el 112 de Ocean Avenue de Amityville en 1974, en el que Ronald DeFeo Jr. asesinaría a su familia presuntamente impulsado por una presencia demoníaca. 'El caso Enfield' abre en 1976, con Los Warren indagando en la vivienda sobre la posible posesión de DeFeo en un primer acto en el que Lorraine, durante una visión, descubre al demonio Valak bajo su forma de monja.

'Expediente Warren: Obligado por el demonio' (Michael Chaves, 2021)

Y, para terminar —sólo de momento—, la última aventura de los Warren en la tercera cinta de la saga principal de este universo. 'Obligado por el demonio' vuelve a la línea temporal basada en hechos reales inspirándose en el caso de Arne Cheyenne Johnson, aunque manipulando ligeramente las fechas oficiales en las que ocurrió.

De este modo, el largometraje arranca el 18 de julio de 1981 con el exorcismo de David Glatzel, en el que Johnson estuvo presente —en la vida real, ya estaba en prisión por asesinar a su casero Alan Bono—, y toca a su fin el 24 de noviembre de 1981. Pero ojo, porque como comentamos en el apartado de 'La monja II', los Warren reciben un nuevo encargo con una llamada telefónica que recibirían después de los eventos de esta película.

Se vienen cositas

A Warner aún le queda mucho por contar en su Warrenverso y muchos billetes que seguir embolsándose con una de sus gallinas de los huevos de oro. Sin ir más lejos, además de la potencial 'Expediente Warren 4' que se siembra en la poscréditos de 'La monja II', sabemos que hay en marcha una nueva cinta centrada en la figura del Hombre Torcido —a quien pudimos ver en 'El caso Enfield'. Será por sustos.

