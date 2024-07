'Deadpool y Lobezno', todos los cameos que ha reunido Marvel para la nueva película de Ryan Reynolds como el Mercenario Bocazas

No puedo evitar tenerle cariño a 'Deadpool y Lobezno'. Es como ese niño bromista de clase que hace ruidos con los sobacos, pone muecas en las fotos e imita a los profesores, al que sabes que no aguantarías toda la vida pero que durante un rato te hace pasar un rato o bien divertidísimo, o bien frustrante y crispante, sin que haya mucho término medio.

Sin embargo, todos sabemos que gran parte del público no va a juzgar si se ríe o a apreciar sus virtudes artísticas, sino a apuntar los cameos que vaya pillando por el camino. Eso sí, por suerte, la película consigue darles una dimensión a casi todos que va mucho más allá de la mera presencia: tienen un propósito, sirven a la trama en lugar de todo lo contrario, y muestran hasta qué punto puede utilizarse bien la excusa Marvel del multiverso. ¿Queréis repasar los que habéis pillado? ¡Vamos a verlos!

Por supuesto, si no has visto 'Deadpool y Lobezno' no deberías pasar de aquí porque hay SPOILERS GORDISIMOS que pueden arruinarte la película. Estás avisado, pero como la TVA te pille fastidiando el espacio-tiempo no nos hacemos responsables de lo que te pase.

Henry Cavill

Solo dura unos segundos, pero mientras Deadpool navega entre dimensiones buscando al Lobezno perfecto aparece "el legendario Cavillverine". Como no podía ser de otra manera, el antiguo Superman del Universo DC le da sopas con honda al Mercenario Bocazas.

Chris Evans

En el pase de prensa hubo aplausos cuando apareció por primera vez, lo que da una idea de lo que se quiere a su personaje, el mítico, único e irrepetible... Johnny Storm, la Antorcha Humana de 'Los cuatro fantásticos'. Repitiendo su papel de las películas de 2005 y 2007, antes de que se convirtiera en el Capitán América, Chris Evans muestra una cara suya totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Espero que os quedarais hasta después de los créditos, porque le espera una escena hilarante.

Wesley Snipes

Como él mismo dice, es el único Blade que ha habido y habrá. Al menos hasta que Mahershala Ali ruede por fin su versión al estilo Marvel Studios. Snipes no había cogido el manto del personaje desde su terrible experiencia rodando 'Blade Trinity' en 2004, precisamente junto a un Ryan Reynolds al que, según todo el equipo presente, no soportaba. Parece que han hecho las paces para luchar juntos contra Cassandra Nova. O para cobrar un suculento cheque.

Jennifer Garner

Todo el mundo recuerda 'Elektra'. Este spin-off de 'Daredevil' estrenado en 2005 se pegó de frente contra la crítica y la taquilla y condenó a Jennifer Garner a no volver a ponerse jamás un traje de superheroína. Pero 'Deadpool y Lobezno' permite que Elektra Natchios tenga un final a la altura después de casi veinte años de tener la espinita clavada.

Channing Tatum

Es café para los muy cafeteros, pero a mediados de la década pasada Tatum iba a protagonizar su propia película como Gámbito, el mutante francés que utiliza la energía kinética para hacer explotar sus cartas. En 2022, después de varios directores implicados y más de ocho años de pre-producción, Disney decidió que la cinta mutante no se haría jamás. Al menos Tatum ha tenido su pequeña victoria y hemos podido saborear lo que hubiera sido aquel proyecto. Y, francamente, pinta mejor de lo que debería.

Dafne Keen

Después de 'Logan', obviamente tenía que aparecer de una manera u otra, aunque seguro que nadie habría apostado por ver a X-23 luchando junto a Blade, Elektra y Gámbito, sobre todo después de que Deadpool deje claro que no van a profanar el recuerdo de la película de James Mangold. También es cierto que en la propia Marvel reventaron el cameo de Dafne Keen en un tráiler, así que no pueden esperarse muchos gestos de sorpresa por parte del público.

Blake Lively

Durante meses se rumoreó que Lady Deadpool iba a ser interpretada por Taylor Swift. Hay quien aseguró que se la había visto rodando junto a Ryan Reynolds, pero la verdad es que la voz de la versión femenina de Deadpool la pone Blake Lively, la esposa del actor desde hace más de una década. Y por muchos años. Esperemos.

Matthew McConaughey

Otra vez más, una voz de los Deadpool Corps, en este caso en su versión cowboy, que dice una sola línea de diálogo. Seguro que este no estaba en la quiniela de nadie... y, por supuesto, no se quita la capucha en ningún momento. Vamos, que ha hecho las veces de amiguete que se acerca media hora al estudio de grabación al estilo Krusty el Payaso.

Hulk

La misma definición de "cameo": apenas son dos segundos donde podemos ver a Hulk (sin decir una palabra, para no abonar la tarifa de Mark Ruffalo) zurrando la badana a Deadpool. Visto y no visto.

Thor

Forma parte de un running gag en el que vemos un futuro con Chris Hemsworth dando el último adiós a Deadpool, con la máscara rota, a punto de morir. Francamente, esperaba que apareciera en un momento dado pero se queda en el mero chiste. Pese a todo, el cameo está ahí y quizá -probablemente- sea importante de cara al futuro. No estoy mirando a nadie, 'Secret wars'.

Alioth

Es probable que os hayáis olvidado de Alioth, pero Deadpool nos recuerda que viene del episodio 5 de la temporada 1 de 'Loki', ese en el que el antihéroe interpretado por Tom Hiddleston se encuentra con sus variantes y que deben escapar de una nube negra con cara dispuesta a zampárselos. Esa nube es Alioth, y aquí, por fin, se recupera. Para los fans más fans.

Dientes de sable

Vimos a Tyler Mane por última vez en la primera 'X-Men', aunque Dientes de Sable también aparecería con otra cara en 'X-Men Orígenes: Lobezno'. Ahora, después de casi vencer a Lobezno en la primera película mutante, ha vuelto para acabar lo que empezó en una pelea que dura muy poquito pero es suficiente para poder despedirnos de él como es debido.

Juggernaut

Fue el gran enemigo de Deadpool en 'Deadpool 2' y anteriormente en 'X-Men: La decisión final'. En este caso no es ni Vinnie Jones ni David Leitch, lo que lleva a Deadpool a comentar que es otro Juggernaut más. Bueno, no todos los personajes podían volver por todo lo alto, ¿no?

Otros mutantes de Fox

Por supuesto, y como homenaje a ese universo de 'X-Men' ya terminado, 'Deadpool y Lobezno' trae de vuelta a un montón de mutantes de segunda como Sapo, Pyro, Azazel, Psylocke o Lady Deathstrike. Un auténtico quién es quién por el que no pasan Tormenta, Cíclope ni ninguno de los mutantes principales más allá de Lobezno y Coloso. Es más divertido así.

Happy Hogan

Aunque él mismo se haga llamar "vengador", lo cierto es que Happy Hogan solo era el mejor amigo de Tony Stark, y, por lo visto, recursos humanos de los Vengadores. No veíamos a Happy desde 'Spider-man: No way home' y siempre es un placer volver a conectar con él, aunque sea negando la entrada a Deadpool en el equipo por motivos obvios.

Y además, claro, podéis esperar encontraros de nuevo con Al la Ciega, Coloso y el resto de amigos habituales del antihéroe, además de personal de la TVA como B-15, sin grandes sorpresas. Por lo demás, tenemos giros argumentales imposibles, caras conocidas y pequeños infartitos: 'Deadpool y Lobezno' va a encantar a los fans, y con razón. ¡Chimichanga!

