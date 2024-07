Marvel ha cometido un error imperdonable en 'Deadpool y Lobezno'. Por qué la propia base de la película con Ryan Reynolds y Hugh Jackman no se sostiene

Ya está en cines 'Deadpool y Lobezno', una película llamada a dar una alegría en taquilla a Marvel tras el enorme batacazo de 'The Marvels' hace apenas unos meses. Luego cada cual disfrutará más o menos con esta aventura protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, pero hay un detalle muy importante en la misma que es un error imperdonable.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante

Una cuestión de años

Soy consciente del enorme lío temporal que hay con las películas de superhéroes en lo referente a cuál sucede antes, pero en su momento nos dejaron claro que 'Logan' estaba situada en el año 2029, y esa película juega un papel importante en 'Deadpool y Lobezno'. Como recordaréis los que la hayáis visto, la muerte de ese Lobezno provoca que el universo en el que habita Deadpool esté condenado a extinguirse, pero es que las fechas no cuadran.

La escena en la que Deadpool habla con Happy Hogan en otro universo para intentar ser fichado por Los Vengadores está situada en 2018, teniendo lugar un salto temporal de 6 años para ver cómo el personaje interpretado por Reynolds no lleva precisamente la mejor de las vidas tras ser rechazado. Obviamente, eso sitúa la película en 2024, cinco años antes de los hechos narrados en 'Logan' -una película que ya de por sí encajaba de una forma rara en la línea temporal del universo de Fox-. La única opción sería que viaje desde su universo en 2023 al otro en 2018, pero no hay nada en la película que apunte a eso.

La cuestión es que entonces hay un extraño vacío de cinco años que sencillamente no encaja. Recordemos que Deadpool viaja hasta donde están enterrados los restos mortales de Logan, pero una de dos, o tendría que poder llegar hasta él cuando aún está vivo por estar en el año 2024 o simplemente la base argumental de la película no se sostiene más allá de que es lo que les encajaba de cara a volver a usar al personaje de Reynolds en la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lo realmente molesto de todo ello es que es la propia base de la película. Entiendo que no se haya querido deshacer los hechos narrados en 'Logan', ya que era un final inmejorable para el personaje, pero al optar por esto han creado un sinsentido imposible de justificar más allá de la excusa de "es (i)lógica de cómic". Porque además se trata del mismo universo -el gran motivante para Deadpool es precisamente ese-, aquí no sirven excusas de que el tiempo no funciona igual en uno que en otro.

Y eso no es una mera frase como cuando Michael Keaton decía en 'Spider-Man: Homecoming' que habían pasado ocho años desde la batalla de Nueva York de 'Los Vengadores' cuando en realidad eran cuatro, aquí es algo bastante más grave, ya que es un cimiento fundamental para que Deadpool acabe uniendo fuerzas con el Lobezno de otro universo, y también como detonante de toda la historia. Hasta qué punto sea molesto o no, ya depende de cada espectador.

