Marvel se marca otro 'Spider-Man: No Way Home' con el tráiler final de 'Deadpool y Lobezno', y destripa uno de los regresos más esperados por los fans a pocos días del estreno

Cada día entiendo menos a Hollywood y a las decisiones que mueven algunas de las campañas promocionales más importantes de cada curso cinematográfico. Después de reventar no pocas sorpresas en 'Spider-Man: No Way Home', Marvel Studios ha vuelto a mermar la experiencia de ver 'Deadpool y Lobezno' en una sala de cine con un trailer final que, para bien o para mal, pone toda la carne en el asador de cara al inminente estreno.

No surprises

Después de haberse esforzado por mantener en secreto su participación en la tercera aventura del Mercenario Bocazas desde que arrancó su producción, el nuevo avance ha desvelado que Dafne Keen, que dio vida a X-23 en la magnífica 'Logan' de James Mangold, volverá a interpretar a la mutante para la ocasión. Ahora cierra los ojos e imagina verla aparecer de sopetón durante la proyección sin tener ni idea de ello.

Durante los últimos meses, Keen ha estado lanzando balones fuera para ocultar su retorno. Sin ir más lejos, durante una entrevista con On Demand Entertainment, lamentó no poder participar.

"Por supuesto que es triste. Amo a Hugh y creativamente, amo a Ryan [Reynolds] y amo a Shawn [Levy]. Estoy muy emocionada por ver lo que han hecho. Creo que Shawn es uno de los mejores directores que hay en este momento. Obviamente, Ryan es una leyenda. Habría sido increíble ser parte de ello, pero solo iré a verla como fan, para ver a mi viejo amigo".

Posteriormente, justo tras la publicación del tráiler final, desveló a Entertainment Weekly que su inspiración no fue otra que Andrew Garfield y el modo en que mareó la perdiz con su trabajo en 'No Way Home'.

"Todas las mentiras vienen de Andrew Garfield. Él es el maestro en esto".

Seguramente, a 'Deadpool y Lobezno', que se estrena el próximo 25 de julio, le queden muchas sorpresas en sus 127 minutos de metraje, pero está claro que Marvel Studios piensa que nos gusta recibir todo bien masticadito. Al menos no han revelado quién se oculta tras la máscara de Lady Deadpool...

