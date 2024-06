Su pastor es asesinado y un rebaño de ovejas se convierten en detectives. Así es la nueva película de Hugh Jackman con el creador de 'The Last of Us'

Muchos ya no esperábamos que Hugh Jackman se metiese de nuevo en las mallas de Lobezno, pero el actor australiano y Ryan Reynolds nos pegaron el sorpresote al recuperar al personaje para 'Deadpool y Lobezno'. Los tráilers han demostrado que lo nuevo de Marvel va a ser una locura, pero el siguiente proyecto de Jackman tampoco se queda corto.

Lanitas por la espalda

'Las ovejas de Glennkill' es un bestseller alemán de Leonie Swann que ya ha sido rebautizado como 'Three Bags Full: A Sheep Detective Movie' para su adaptación y trata sobre un rebaño de ovejas que se ponen manos a la obra para resolver en asesinato de su pastor. Antes de morir, el pastor les leía cada noche una novela de crímenes y misterios, con lo que se han convertido en unas expertas en el género y están decididas a encontrar al verdadero asesino.

Hugh Jackman y Emma Thompson encabezan el reparto de 'Las ovejas de Glenkill', junto con Nicholas Galitzine, Hong Chau, Molly Gordon, Nicholas Braun, Mandeep Dhillon y Tosin Cole, entre otros.

Kyle Balda, el director de 'Minions' y 'Gru, mi villano favorito 3' será el director de la película de 'Three Bags Full: A Sheep Detective Movie', que contra todo pronóstico será en acción real. Craig Mazin, showrunner de 'Chernobyl' y 'The Last of Us', será el encargado de adaptar la novela original.

Por ahora se ha fijado como fecha de estreno el 20 de febrero de 2026. Y mientras van llegando más detalles ya se ha descrito la nuevo de Hugh Jackman como una mezcla entre una sátira de las novelas de misterio con toques de 'Babe, el cerdito valiente'.

