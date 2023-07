Tiene casi un 10 en IMDb y recrea uno de los mayores desastres de la historia. Esta miniserie de 5 episodios es una joya que puedes ver en HBO Max

Lo malo de las miniseries que se convierten en fenómenos televisivos es que pegan muy fuerte durante un espacio muy limitado de tiempo y luego parece que pasan a un segundo plano y se quedan algo olvidados. Algo que, desde luego, no merece la sobresaliente 'Chernobyl', disponible en HBO Max.

Las voces de Chernóbil

En 1986, se produjo uno de los desastres más graves de la historia de la humanidad: durante una prueba de seguridad en una central de Chernóbil (Ucrania), un reactor nuclear explotó y expulsó una gran cantidad de radioactividad. Miles de personas quedaron contaminadas por la radiación y muchas de ellas terminaron muriendo.

La serie nos cuenta todas las circunstancias que rodearon este accidente, de la mano de los profesionales (científicos y políticos) que decidieron indagar y sacar a la luz las verdaderas causas y consecuencias de un incidente gravísimo que podría haberse evitado.

'Chernobyl' es una miniserie de 2019 creada por Craig Mazin para HBO. Tiene solo 5 episodios de una hora de duración aproximada y está basada en el libro de no ficción 'Voces de Chernóbil' de Svetlana Aleksiévich.

Antes de que Mazin triunfara con 'The Last of Us', nos sorprendió con esta serie que nos acerca de forma dramatizada a uno de los desastres más terribles de la historia, si no el que más, y del que muchos desconocíamos el alcance real de la tragedia.

La serie arranca en el propio incidente, haciendo que el espectador sienta la misma angustia que las personas que tuvieron que pasar por él. Después se dedica a ir desmigajando la maraña de sucesos que lo rodearon, revelando poco a poco lo que desgraciadamente no sorprende a nadie: que la auténtica catástrofe no fue un error accidental, sino resultado de una cadena de negligencias que podrían haberse evitado.

La historia aboga de forma compleja a favor de la verdad, de poner nombre tanto a las personas que ayudaron a indagar en el suceso y pusieron su propia vida en peligro, como a esas personas que intentaron lavarse las manos y deshacerse de su responsabilidad.

Además, siendo el primer capítulo el de accidente, una de las dificultades más evidentes era hacer una progresión dramática a partir de ahí, pero el último episodio consigue mantenerte en tensión como ninguno, con ese juicio en el que brilla una vez más el estupendo trío actoral de protagonistas que conforman Jared Harris, Stellan Skarsgard y Emily Watson.

'Chernobyl' merece ser algo más que el fenómeno televisivo de hace un par de años: una serie poderosa e impactante que reivindica la verdad y se niega a enterrar esta catástrofe en el olvido. Si olvidamos, ¿cómo vamos a aprender de los errores?

