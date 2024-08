"No hay ninguna posibilidad". 'Romper el círculo' cada vez está más cerca de no tener secuela... por culpa de Blake Lively

Ahora mismo, Blake Lively es, probablemente, la persona más odiada de todo Internet. En TikTok y Twitter se ha construído una narrativa contra ella muy efectiva, que, pese al éxito rotundo de 'Romper el círculo', es probable que le afecte en sus proyectos si acaba por calar también en la taquilla de los mismos. Es todo absolutamente dantesco, una montaña de malas decisiones, declaraciones incendiarias y discusiones tras las cámaras que pueden terminar con el sueño de Sony: la esperada secuela.

Reparando el círculo

Es posible que hayas visto el vídeo de una entrevista que se ha vuelto terriblemente conocida a lo largo y ancho de Internet. Su título, "La entrevista con Blake Lively que hizo que quisiera dimitir de mi trabajo". En ella, la periodista Kjersti Flaa, con una sonrisa en la boca, felicita a la actriz por su embarazo, refiriéndose a él como su "pequeño bulto", a lo que Lively responde de manera innecesariamente sarcástica "Felicidades por tu pequeño bulto". La periodista no estaba embarazada... porque es estéril. La actriz sigue sin disculparse a día de hoy.

Después, en un momento de la entrevista, y tras una pregunta sobre los trajes de la película que estaban promocionando, 'Cafe Society' (que se desarrolla en los años 30, por lo que la pregunta tiene sentido), decide no mirar a la cara a Flaa, ignorándola, y se dedica a hablar con su compañera de reparto, Parker Posey, sobre la vestimenta de sus compañeros de reparto. Este es solo un ejemplo de los motivos por los que Internet se ha levantado en armas contra una Lively henchida de poder que claramente se ha extralimitado en sus funciones.

Que 'Romper el círculo' haya sido un éxito (algo que era de esperar: la novela fue la más vendida durante los últimos dos años en Estados Unidos) solo abre, en realidad, un problema para todo el mundo que quiera sacar tajada futura: ¿Qué hacemos con una secuela en la que sus dos protagonistas (uno de ellos, además, el director) se llevan a matar y que está protagonizada por la enemiga número uno de Internet? Variety ha hablado con una fuente cercana a ambos y ha declarado que, por mucho que todos dieran por hecho que llegarían a buenos términos, la cosa no pinta bien.

Este es territorio inexplorado, y nadie sabe cómo podría ser una secuela. Probablemente no hay ninguna posibilidad de que estos dos vuelvan a trabajar juntos otra vez.

Enemigos íntimos

Llegados a este punto, ni siquiera importa si el causante inicial de los problemas fue él, Justin Baldoni, o ella. Durante el mes de agosto, todas las caras se han vuelto hacia Lively, y con razón: las decisiones tomadas por la actriz han sido tan inenarrables que es imposible pasarlas por alto. Para hacernos una idea del nivel de desastre del que estamos hablando, sus polémicas casi han ahogado el hecho de que organizara una fiesta basada en la película patrocinada por su marca de refrescos, Betty Buzz donde se hicieron varios cócteles con ellos, sin percatarse (o quizá sí, quién sabe) de que 'Romper el círculo' trata de violencia doméstica... y se calcula que en el 55% de los casos se ha consumido alcohol antes. Fue solo el inicio de un torbellino descendente del que aún no conocemos el final.

En una entrevista a ambos que se hizo viral (y con razón) se ve claramente el problema básico con el que se encontraron dentro del rodaje: Baldoni y Lively estaban haciendo películas distintas. Mientras que el primero habla sobre las víctimas de violencia doméstica, ella quiere hacer un 'Barbie' y anima a las chicas a que se pongan vestidos floreados para ver la película con sus amigas. No en vano fue la actriz la que ganó finalmente la batalla del montaje contra el de Baldoni, que hizo una película mucho más realista, dolorosa y social. Y claro, sintió que ella la destrozó por completo en la sala de edición.

El 8 de agosto, Lively subió su último post a Instagram, una conversación llamada "Charla de chicas" en la que afirma que se pondrá triste cuando acabe la campaña de márketing porque "no tendré excusas para sentarme en mi sofá vestida bien jugando a 'Table Topics Questions to Start Great Conversations'". El primer comentario responde "¡Felicidades por tu pequeño bulto!" y demuestra que Internet no está dispuesto a olvidar. Y con casi 46 millones de seguidores, no son buenas noticias.

Bombardear el círculo

Pero el ciclo del enfado pasa muy rápido (a veces), y es posible que la actriz y sus representantes crean que, si dejan pasar el suficiente tiempo, la gente se olvidará y podrá hacer la secuela, 'Volver a empezar' (que no está unida de ninguna manera con la película de José Luis Garci). La duda es si Baldoni estará en ella de alguna manera, porque ya ha declarado que se niega a volver a dirigirla: "Creo que hay mejores personas para hacerlo. Creo que Blake Lively está lista para dirigir", le dijo a Entertainment Tonight con un halo -como ahora sabemos- de ironía.

Pero la película va camino de acumular 300 millones de dólares en todo el mundo, y teniendo en cuenta que costó tan solo 25 podemos calificarla como una de las cintas más rentables -si no la más rentable- del año. Todos quieren una secuela como sea, pero necesitan a Lively en ella sí o sí. Es posible que digáis "No pasa nada: que cambien a Baldoni por otro actor y se pongan a rodar", pero todo es mucho más complejo. Y es que la productora principal, Wayfarer Studios, es propiedad del director y actor, y tiene los derechos de ambas novelas. De hecho, los consiguió antes de que se hicieran famosas gracias a TikTok y la autora decidió vendérselos porque parecía "entenderlas".

¿Y quién es la otra gran productora de la película? Exacto: Blake Lively. Así que, si va a haber una secuela de cualquier manera, tiene que ser uniendo a la fuerza a dos personas que no se soportan, consiguiendo mejorar la reputación de la actriz de alguna manera y buscando un nuevo director que se atreva con este choque de egos made in Hollywood. De momento, Variety afirma que Wayfarer no tiene ningún interés en rodarla, contraviniendo todas las normas no escritas de Hollywood, que indican que la película tendría que estrenarse en los próximos dos o tres años para no perder el interés de la base de fans. El público puede estar esperando, pero, de momento, parece que Baldoni y Lively, después de todo, han decidido romper el círculo.

