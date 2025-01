Justin Baldoni ha tratado de librarse de las acusaciones de Blake Lively con un vídeo del rodaje de 'Romper el círculo' que la contradice. La jugada le ha salido fatal

'Romper el círculo' fue la película más taquillera en todo el mundo el año pasado que no era una secuela, precuela o spin-off. Está en el puesto 17 del ranking general, con 351 millones de dólares recaudados. Nada mal, teniendo en cuenta que costó tan solo 25. Eso sí, si creíais que esto iba a dar rienda suelta a una franquicia, me temo que estáis muy equivocados, porque la polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni lo ha emponzoñado todo... Y cada semana va a más.

Rompiendo la franquicia

Aunque ya hubo rumores anteriores, lo gordo empezó el 20 de diciembre de 2024, cuando Lively puso una queja formal al Departamento de Derechos Civiles de California contra el director y co-protagonista, resaltando que creó un ambiente de trabajo hostil con comentarios sexuales inapropiados. La actriz insistió en que Baldoni le mostraba imágenes de mujeres desnudas, mencionaba su "adicción a la pornografía", hablaba de sus propias experiencias sexuales, hablaba de los genitales del resto del equipo y presionaba respecto a su peso. Sin embargo, cuando todo parecía visto para sentencia, hubo un giro de los acontecimientos.

Y es que, unos días después, Baldoni se querelló contra el New York Times, quien dio la noticia en primer lugar, pidiendo 250 millones de dólares, insistiendo en su inocencia y destacando que despojaron de contexto todas las supuestas pruebas, ignorando cualquier evidencia que pudiera llevar la contraria a Lively y a su marido, Ryan Reynolds, que también habló contra los modos y maneras del director. Esta querella se respondió con otra, el 31 de diciembre, de la actriz contra Baldoni por los mismos hechos que resaltó en su queja formal once días antes.

¿Y qué pasó entonces? Pues claro, que el 3 de enero fue Baldoni el que puso una denuncia contra Lively y Reynolds pidiendo 400 millones de dólares por difamación, extorsión e invasión de la privacidad, con un texto de 170 páginas donde explica cómo ella trató de hacerse con el control de 'Romper el círculo' y le amenazó en repetidas ocasiones, montando la campaña de desprestigio contra su ex-compañero y llegando a utilizar a Taylor Swift para ir contra él. Una campaña que, según Baldoni, ha dañado su reputación para siempre y le ha hecho un inconmensurable daño económico.

Olía muy bien

Obviamente no sabemos quién tiene la razón (porque, nos guste o no, aquí somos solo espectadores de un juego de dimes y diretes), pero el culebrón continúa: hace unas semanas se pudo escuchar un mensaje de voz que Baldoni envió durante la alfombra roja, en pleno preestreno, en el que decía "En la que podría haber sido una de las noches más bonitas de mi vida, me han mandado literalmente al sótano con todos mis amigos y mi familia durante más de una hora porque no tengo permitido que me vean, ella no me quería cerca del resto del reparto (...) La verdad prevalecerá y la luz y el amor ganarán". Y ahora, el director ha filtrado una serie de vídeos del rodaje para, aparentemente, demostrar que no había acoso de ningún tipo, como podemos leer en Variety.

En estos vídeos, Baldoni trata de anular una de las acusaciones más comentadas de la demanda, en la que Lively le acusa de, durante una escena de baile lento donde sus personajes se están enamorando, inclinarse hacia delante y llevar sus labios de la oreja al cuello diciendo "Huele tan bien". En el guion solo ponía "Lily y Kyle bailan lentamente en el bar. Los clientes a su alrededor beben y ven deporte. Están completamente en su mundo", y a partir de ahí tuvieron que montar la escena al completo. Y el vídeo, sin quererlo, ha dado más alas a la acusación.

En el montaje vemos a los dos hablando sobre cómo deberían mostrar la intimidad de la escena: Baldoni quiere besarla y Lively no está segura, diciendo "Creo que deberíamos estar hablando. Creo que es más romántico si bailamos y hablamos", a lo que él accede, porque, al fin y al cabo, si se besan en ese momento le dan al público exactamente lo que quiere ver. Pese a todo, Baldoni insiste mucho en centrarse en el cuello de la actriz, a lo que ella pone caras poco disimuladas de desagrado.

Después, ella insiste en que es buena idea no besarse, y en que es más romántico hablar (a pesar de que, efectivamente, no es lo que pone en el guion, todo sea dicho). Para enfatizar los puntos de vista, ambos ponen como ejemplo sus relaciones, contrastándolas: mientras que Reynolds y ella "hablan todo el tiempo", él y Emily, su esposa, a veces solo se miran fijamente: "Creo que lo encontrarías terrorífico", bromea él, a lo que ella le sigue: "Estaría en plan 'Oh, no, he encontrado a un sociópata'".

Después, llega el momento de la famosa interacción: Baldoni acaricia el cuello de Lively con los labios y pregunta "¿Estás notando mi barba hoy?", a lo que ella contesta "Probablemente lo que sí notes sea spray bronceador", que él culmina con un "Huele bien". Una vez vista, el equipo de ella ha recalcado que Baldoni improvisó toda la escena sin hablarlo antes ni tener consentimiento, y la rodó sin un coordinador de intimidad presente en el momento.

Cualquier mujer que haya sido tocada de manera inapropiada en el lugar de trabajo reconocerá la incomodidad de Ms. Lively. Reconocerán sus intentos de intentar desviar el tocamiento no deseado. Ninguna mujer debería tener que tomar medidas defensivas para evitar ser tocada por su jefe sin su consentimiento.

Bien es cierto que en la demanda de él quedaba claro que Lively se negó a conocer a la coordinadora de intimidad que se contrató para la película, pero pese a todo hacer esta escena con su ausencia es una locura en el Hollywood actual. Si Baldoni pretendía que este fuera el punto y final al juicio y la polémica, me temo que aún le queda mucho por hacer, porque ambos parecen tener argumentos para dar y regalar. Eso sí, claramente, antes de posicionarnos a favor de uno o de otro, nos queda todavía mucho por saber... Y la telenovela judicial va para largo. Está claro que el círculo sigue abierto.

