He visto varias veces 'La fiera de mi niña' y no me canso de ella. La química entre Cary Grant y Katharine Hepburn desprende la magia del mejor cine clásico

Han pasado décadas desde su estreno, pero 'La fiera de mi niña' sigue siendo una de las grandes comedias de la historia del cine y una prueba de que el caos puede convertirse en arte si cae en las manos adecuadas. Dirigida por Howard Hawks y protagonizada por la legendaria dupla formada por Katharine Hepburn y Cary Grant, la película es un torbellino de situaciones absurdas, diálogos veloces y accidentes encadenados que se pasa volando. Y que confieso haber visto varias veces ya.

Todo comienza cuando David Huxley, un paleontólogo extremadamente serio y despistado, está a punto de completar el esqueleto de un brontosaurio después de varios años de trabajo. Pero justo antes de casarse y conseguir la importante financiación que necesita para el museo donde trabaja, se cruza con Susan Vance, una heredera excéntrica, caprichosa e impredecible que convierte su vida en un absoluto desastre.

Perros, leopardos y dinosaurios

Entre leopardos domesticados, perros que entierran huesos de dinosaurio, persecuciones, identidades falsas y una sucesión interminable de malentendidos, la película construye una comedia frenética donde cada escena parece más delirante que la anterior. Aquí lo extraordinario es que, detrás de todo ese caos perfectamente calculado, 'La fiera de mi niña' también funciona como una historia romántica brillante, sostenida por la química irrepetible entre Hepburn y Grant.

Esto se debe a que la película reúne todos los elementos clásicos de la screwball comedy: confusiones constantes, un ritmo frenético, personajes excéntricos, accidentes absurdos y diálogos rapidísimos que apenas dejan respirar al espectador.

Además, la química entre Hepburn y Grant es un pilar insustituible de la película. Grant aporta toda su capacidad para la comedia física y Hepburn convierte a Susan Vance en uno de los personajes más caóticos y encantadores del cine clásico.

Por otro lado, la historia incorpora animales imposibles y situaciones cada vez más ridículas, con un leopardo domesticado llamado Baby, un fox terrier que roba huesos de dinosaurio y persecuciones completamente delirantes. A través de 'La fiera de mi niña', el director convirtió los diálogos superpuestos y el vértigo narrativo en una marca registrada.

La película perdió dinero cuando llegó a los cines y contribuyó temporalmente al declive de la carrera de Hepburn en Hollywood, pero el tiempo le dio el lugar que se merecía y a día de hoy es considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos.

Décadas después, muchas otras series y películas se siguen inspirando en el modelo que dejó. Y no cuesta volver a ella una y otra vez, porque sigue siendo tan divertida como el primer día.

La tenéis en Movistar Plus y FlixOlé.

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