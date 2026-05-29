Tras 'Suzume', Makoto Shinkai ya trabaja en su próxima película y tiene una actualización muy prometedora para sus fans: "Será increíble"

Makoto Shinkai puede presumir de ser un director tremendamente prolífico, y además consistente. Desde que estrenó allá por 2004, 'El lugar que nos prometimos' ('Kumo no Mukō, Yakusoku no Basho'), ha venido estrenando cada tres o cuatro años una hueva película hasta que saltó a la fama definitivamente con 'Your Name'.

Ya va tocando...

Su obra más reciente es 'Suzume', que se estrenó en 2022 para cerrar su "trilogía de los desastres". Desde entonces el reloj ha seguido corriendo y ya va tocando la siguiente película de la lista, que Shinkai confirmó oficialmente en la Nochevieja de 2024.

Shinkai lleva ya un tiempo trabajando en este nuevo proyecto, que apunta a ser una película de fantasía por su promesa de que está trabajando en "un mundo nuevo, nunca visto antes". También parece que se desviará un poco de sus anteriores obras y que está "empezando de cero", pero hasta esta semana no nos había dejado más novedades.

"Todo el equipo está trabajando muy duro todos los días en mi nueva película. Estoy seguro de que va a ser increíble", aseguraba Shinkai desde su cuenta de X. Por favor, sed pacientes hasta el anuncio."

El director esperaba haber tenido actualizaciones en 2025, pero es posible que la producción se les haya ido un poco de las manos. Especialmente porque en 2024 su productor y colaborador habitual Koichiro Ito había sido arrestado con cargos por prostitución y pornografía infantil tras chantajear a una menor. Obviamente, Shinkai no tardó en dar sus condolencias a las víctimas y se ha distanciado por completo de Ito, pero la pérdida del productor en el equipo y todo el revuelo mediático ha tenido que ser un mazazo tremendo.

Aún así, que haya decidido sacarnos un poco de dudas signifique que las cosas por fin se están moviendo en la dirección correcta. Esperemos que en lo que queda de año Shinkai nos revele por fin el título y alguna imagen de su nueva película, que se ve que es el primero que quiere cumplir con sus calendarios habituales.

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