Zendaya y Robert Pattinson se tiran los platos a la cabeza en un finde con sabor español. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Como era de esperar, la taquilla cerró el pasado fin de semana con el movimiento más lógico: 'The Mandalorian & Grogu' debutó encabezando el Top 5 con lo más visto gracias a una recaudación de 1,68 millones de euros que se limitó a desplazar —más o menos, ahora detallamos— a los cuatro largometrajes que coronaron el box office hace cosa de cinco días. y que han descendido automáticamente una posición.

Por un lado, 'Michael' y 'El diablo viste de Prada 2' ocuparon la segunda y la tercera posición con 0,95 millones de euros y 0,46 millones de euros respectivamente, cediendo el cuarto puedo al reestreno de 'El señor de los anillos: Las dos torres', que sustituye a 'La comunidad del anillo' con 0,24 millones mientras demuestra que la franquicia sigue teniendo un gran tirón entre el fandom. Por su parte, 'Super Mario Galaxy' cerró el quinteto titular con 0,18 millones de euros.

Los estrenos del 29 de mayo de 2026

Ahora bien: ¿Qué nos deparan los lanzamientos del último fin de semana de mayo? Pues, como viene siendo habitual, la oferta es de lo más variopinta, y este finde llega encabezada por uno de los fenómenos indie de la temporada: 'El drama', la producción de A24 protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson en la que una pareja se enfrenta a una crisis que pone en peligro su boda, que se celebra en pocos días.

No obstante, las nuevas incorporaciones a la cartelera tienen sabor español, comenznado por 'Mallorca Confidencial', un thriller criminal dirigido por David Ilundain —'B'— en el que Lolita da vida a una matriarca de un poblado clave del narcotráfico de la isla. La cinta competirá con 'Corredora', el debut de Laura García Alonso en el largometraje con un drama deportivo de alto voltaje tanto en su taquicárdica forma como en el drama que contienen sus 96 minutos de metraje.

Por otro lado, Javier Marco regresa cinco años después de 'Josefina' de la mano de Manolo Solo y Sonia Amlarcha en el drama 'A la cara', mientras que Ángel de la Cruz, guionista de 'Arrugas' y 'Memorias de un hombre en pijama' hace doblete como director y escriba en 'La silla', un thriller embotellado protagonizado por Jaime Llorente con una premisa que grita Stephen King a los cuatro vientos. Y ojo que solo dura 76 minutitos.

Las novedades de la semana las cierran el drama histórico ambientado en el holocausto 'El caso Hübener' ('Thruth & Treason'), la comedia francesa 'Conoce a los bárbaros' ('Les barbares') dirigida y protagonizada por Julie Delpy, y el thriller policiaco 'La desconocida' de Gabe Ibáñez, que tendrá un estreno limitado en cines antes de su desembarco en Netflix el próximo mes.

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