'La Revuelta' ficha por Netflix, y no debería sorprender a nadie. Los servicios de streaming han encontrado un filón en la televisión tradicional que prometieron sustituir

Cuando David Broncano empezó un programita en un verano de la SER como manera de rellenar hueco en la parrilla estival, nadie imaginaba que la onda expansiva terminaría con él compitiendo contra 'El Hormiguero' en el access de TVE y con Netflix queriendo repartirse parte del pastel a golpe de bombo. La noticia es, cuando poco, extraña, pero los servicios de streaming han encontrado un sorprendente filón en aquello que venían a destruir: la televisión tradicional.

Netflix, dinero en el banco

A partir del 2 de junio, Netflix subirá los programas de 'La Revuelta' directamente a su plataforma la mañana después de su emisión en TVE. Eso no significa, claro, que se vaya a eliminar de RTVE Play, donde en España están listados de manera gratuita (en el extranjero, eso sí, son de pago). Puede parecer un movimiento raro, pero lo cierto es que los servicios de streaming se están pegando por contenido de la tele "de toda la vida", y con razón.

Si miras el top 10 de lo más visto en Disney+ hoy mismo descubrirás que los programas de producción propia se pegan con 'Servicio Secreto x Chicote' (que en la emisión lineal está fracasando), 'La novia gitana', 'La red púrpura' o 'Masterchef', a los que también se suele unir 'Tu cara me suena' tras el estreno en Antena 3. Gran parte de estos programas están disponible en las apps de Atresplayer y RTVE Play de manera gratuita, sí, pero de alguna manera han encontrado su verdadero hogar en el streaming de pago.

Prime Video, por ejemplo, solo ha apostado por 'First Dates' y 'Pesadilla en la cocina' en programas clásicos, pero sí ha decidido convertirse en una segunda ventana para series como 'Sin gluten' y 'La que se avecina' o subir clásicos básicos: '7 vidas', 'Al salir de clase', 'Médico de familia', 'Los misterios de Laura', 'El internado', 'Los protegidos', 'Física o química'... Todo un repositorio televisivo que va mucho más allá del "Prime Video Original" de turno.

Los únicos grandes streamers que faltaban por dar el paso hacia la televisión tradicional española eran HBO Max (que ya intentó, en su idilio siendo Max, dar un paso a los realities made in Spain de producción propia) y Netflix, que hasta ahora, más allá de 'Pesadilla en la cocina', se había limitado en licenciar series como 'Aquí no hay quien viva', 'Merlí' o 'La casa de papel', que, no olvidemos, primero pasó por Antena 3. Hay camino por hacer, conste: aunque los más puristas se nieguen a creerlo, el servicio de streaming que licencie 'La isla de las tentaciones' es el que se va a hacer de oro.

Ignoro el motivo por el que el público general hace de menos aplicaciones tan buenas y útiles como RTVE Play (repleta de películas de todas las épocas, programas de producción propia y clásicos básicos de la historia de la televisión), pero no me cabe duda de que tanto 'La Revuelta' como Netflix se beneficiarán de este trato, uno ganando repercusión y otro asegurando a un público que ni siquiera se acuerda de lo que es la televisión tradicional. O quizá, como tercera opción, Broncano y los suyos están ya tanteando nuevas casas si el año que viene cambia el gobierno y les fulminan de manera inmediata. No hay "lolololo" que arregle eso.

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