Alejando G. Iñárritu hace historia en México al romper una tradición de más de 80 años: "No ingresa una persona, sino un oficio"

Si hay un cineasta capaz de romper una tradición de más de ochenta años relacionada con una de las instituciones artísticas más prestigiosas del continente americano, ese es Alejandro González Iñárritu, y si estamos haciendo mención esto es porque el cuatro veces ganador del Oscar por sus trabajos en 'El renacido' y 'Birdman' acaba de convertirse en el primer cineasta de la historia en ingresar en el Colegio Nacional de México.

Único e irrepetible

Para tener una idea más clara de lo que supone este logro, merece la pena hacer un poco de retrospectiva y explicar los orígenes del organismo, que se fundó en 1943 por decreto presidencial y que dio forma a una suerte de Olimpo intelectual mexicano que contó con unos miembros fundadores de la talla de los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco, el escritor Alfonso Reyes o el filósofo José Vasconcelos.

Si la admisión de Iñárritu resulta tan rompedora es por el modo en que destruye por completo el sesgo de las Bellas Artes tradicionales. El cine no había sido considerado por el Colegio Nacional un oficio con el peso académico suficiente como para equipararse con disciplinas como la literatura, la arquitectura o la pintura. Ahora, 83 años después, la institución ha optado por el aperturismo artístico con una decisión sin precedentes.

Felipe Leal, presidente de turno del Colegio Nacional y encargado de dar la bienvenida al cineasta, celebró así el cambio de aires en el claustro:

Hoy ingresa al Colegio Nacional Alejandro González Iñárritu, primer cineasta en la historia del Colegio Nacional que forma parte de este claustro, tarea pendiente que se tenía con una disciplina artística que ha aportado tanto a la cultura mexicana y universal.

Por su parte, el periodista y escritor Juan Villoro ha subrayado que "En su nombre [de Alejandro G. Iñárritu] no ingresa una persona, sino un oficio", reconociendo la trayectoria y maestría del de Ciudad de México, quien aceptó la condecoración asegurando que "La invitación para formar parte de este honorable Colegio Nacional no sólo me honra, me conmueve profundamente" y revindicando a los realizadores históricos del país y la cultura mesoamericana.

México es una potencia visual porque nuestra cultura desde siempre ha convertido la imagen en una forma de explicar al mundo.

En lo que respeta a su filmografía, Alejandro G. Iñárritu tiene pendiente el estreno de 'Digger', la dramedia protagonizada por Tom Cruise, Sandra Hüller, John Goodman y Riz Ahmed que llegará a nuestras salas de cine el próximo 2 de octubre y que contará la historia del hombre más poderoso del mundo y su misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha provocado lo destruya todo.

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