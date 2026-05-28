Esta serie de Netflix es la prueba de que las segundas partes pueden mejorar lo anterior. Su temporada 2 es incluso más adictiva

Las adaptaciones literarias siguen encontrando un terreno muy fértil en Netflix, pero no todas se han consolidado tan bien como lo ha hecho 'Asesinato para principiantes'. Después de su primera temporada, la serie ha vuelto con una segunda tanda de capítulos mucho más oscura y fiel al espíritu de los libros originales.

En esta ocasión, la historia vuelve a sumergirse en los secretos de Little Kilton, aunque esta vez con una narrativa más compacta, intensa y densa. Como resultado tenemos una temporada que abandona parte del tono juvenil del inicio para transformarse en un thriller psicológico más inquietante, donde las consecuencias de descubrir la verdad pesan tanto como el misterio en sí mismo.

Ha dejado de ser una principiante

La segunda temporada arranca tras la resolución del caso de Andie Bell. Pip intenta dejar atrás las investigaciones y recuperar una vida normal junto a Ravi, pero la desaparición de Jamie Reynolds la obliga a volver a coger la lupa del misterio. Esta vez, sin embargo, el precio que tendrá que pagar es mucho mayor.

En el regreso, volvemos a ver a Emma Myers destacando como la gran protagonista y el corazón de la serie. Su interpretación muestra a una Pip más vulnerable, marcada por la culpa y el miedo a repetir errores del pasado. Y su personaje ya no vive la investigación como una aventura adolescente, sino como un proceso cada vez más oscuro y psicológico.

Además, a diferencia de la primera temporada, esta nueva entrega se acerca mucho más a la novela original. La historia elimina subtramas innecesarias y apuesta por una estructura más condensada, permitiendo que la trama avance de una forma más efectiva y que cada revelación tenga el impacto que debe, ni más ni menos.

Y aquí, es clave el papel de Henry Ashton, que nos ofrece una de las interpretaciones más perturbadoras de la temporada como Max. La serie profundiza en la psicología del personaje y consigue mostrarlo como una figura aterradora sin perder complejidad, especialmente en las escenas que exploran su pasado y el entorno familiar del que proviene.

En pocas palabras, la investigación sobre Jamie se desarrolla de una manera mucho más fluida que en la primera temporada, conectando todas sus piezas hacia un desenlace realmente explosivo. Y además del suspense, que también es importante, la serie también aprovecha para abordar otros temas delicados con una sensibilidad que evita caer en el melodrama adolescente típico de otras producciones del género.

Por último, cabe destacar el final de la temporada, que no solo resuelve gran parte del misterio, sino que también prepara el terreno para adaptar el último libro de la trilogía. Después de este entretenido regreso, no puedo esperar para ver lo que está por venir y cómo termina el recorrido del personaje.

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