El final de 'Los testamentos', explicado por sus protagonistas y creador. Cómo el descubrimiento de Agnes cambia las cosas en la secuela de 'El cuento de la criada'

Diez episodios y tenemos que despedirnos de la primera temporada de 'Los testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada' que ha provocado alguna que otra sensación de deja vu en lo que se iba desplegando esta mirada a las jóvenes moradas y sus circunstancias en lo que se preparan para ser buenas esposas. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

Después del descorazonador final del penúltimo episodio, 'Poda' arranca con una perspectiva oscura para las protagonistas: Becka está encerrada, Agnes no sabe qué hacer para salvar a su amiga de su más que probable ejecución y Daisy se ve en una tesitura complicada como espía de Mayday.

En lo que cree que se va a iniciar un rescate, Daisy (Lucy Halliday) se encuentra en la frontera para reencontrarse con June (Elisabeth Moss), quien le da la mala noticia: su misión ha terminado. La adolescente protesta justificando que tiene que estar ahí para ayudar a sus amigas, incluyendo a Agnes. Así que tenemos ese momento de revelación, con Daisy dándose cuenta entonces que está hablando de la hija de June. Algo que, desde luego, va a usar a su favor.

Revolución gen Z

«[Daisy] respeta lo suficiente a June», comenta Bruce Miller en una entrevista a GoldDerby, «y creo que a ella le parece que necesita a June por lo que tener ese contacto directo, aun siendo infructuoso, va a ser muy importante para las dos.» El creador y showrunner de 'Los testamentos' insinúa así que la historia de June no va a termina hasta que se cierre la de Agnes/Hannah.

Esa información pronto se vuelve una bomba de relojería y será usada por Daisy para encender la chispa de su revolución (aquí reconozco que entorné los ojos pensando "otra vez, no, por favor") en una escena intensa en la que la canadiense le cuenta a Agnes quién es realmente su madre, según Amy Seimetz (Paula):

«Es muy intencionado. Daisy lo suelta sabiendo exactamente lo que está iniciando. No es un lapsus y no hay un "Oh, sin querer he dicho algo que no debería" Y porque es tan intencionado, nuestra actuación, ejecución y todo sobre esa escena tenía que ser articulada y coreografiada de una manera igual de intencionada.»

«June Osborne era una terrorista; era Osama Bin Laden en su mundo,» observa Bruce Miller. «Creo que [Agnes] está aterrorizada sobre lo que eso implica en cuanto a su personalidad.» Y es que enterarse de que su madre no era una criada más sino LA criada, hace que en Agnes algo haga "click". Después de la revelación, la joven recoge un pequeño dibujo de cuando era pequeña. Para ella, es hora de abrazar su identidad. Al menos así lo asegura Chase Infiniti:

«El tema con Agnes es que gran parte de su vida estaba siendo trastocada antes de esa [revelación] y su vida estaba cambiando bastante y eso fue como el último clavo en el ataúd que hizo saltar por los aires la idea de quién es realmente ella. Cuando habla con Tía Lydia (...) no está para nada afectada. Es más, se mantiene firme y segura de sí misma.»

En cualquier caso, desde el equipo de la serie aseguran que eso cambia las cosas para la temporada 2. Daisy montando su pequeña revolución, con Agnes consciente de su origen mientras Becka, recordemos, se ve encerrada (literalmente) en un matrimonio que no tiene pinta de ser muy próspero... teniendo en cuenta que Garth es agente de Mayday. Veremos cómo se desarrolla esto en los episodios por venir.

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