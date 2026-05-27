Últimos días para ver en Netflix a Steven Spielberg haciendo una de sus películas más personales a través de un icónico personaje

Rara vez se puede acusar a Steven Spielberg de impersonal, al menos en lo que respecta a una técnica cinematográfica depurada y espectacular que tiene sus huellas por todos lados. Pero se nota especialmente cuando enfoca determinadas historias desde terreno muy personal, especialmente uno ha leído un poco sobre él, dando otra textura a películas como ‘Hook (El capitán Garfio)’.

Enganchado a la madurez

En su revisión de un clásico de la fantasía y las aventuras como Peter Pan en forma de especie de secuela tardía, ofrece una reflexión tamizada de la madurez y el niño interior que siempre se le acuso ser. Robin Williams y Dustin Hoffman protagonizan un clásico infantil que se puede ver en streaming a través de Netflix por tiempo limitado, siendo el 31 de mayo su último día en el catálogo.

Peter es un abogado de éxito que se vuelca todo lo posible en su trabajo. Tanto que descuida constantemente a su familia, ausentándose de momentos importantes. Un día sus hijos serán secuestrados por el milenario capitán Garfio hacia el País de Nunca Jamás, obligando a Peter no sólo a ir al rescate sino que reconectar con un pasado que acabó olvidando.

Una historia así está implorando ser leída como una necesidad de rescatar ese niño interior que hace tiempo se dejó atrás con la llegada de las responsabilidades, y es algo fácil de apreciar en un cine como el de Spielberg que siempre ha cuidado la perspectiva infantil. Pero las dificultades que explora tienen más que ver con la aceptación de esta madurez, y de que el paso más valiente tomado por este personaje fue decidir crecer.

Es claramente un síntoma de cómo Spielberg está abordando esta historia ya como padre de familia, así como cineasta de mucho éxito así como adicción al trabajo. Sus inquietudes de mediana edad conectar profundamente con el conflicto central de ‘Hook’, aunque hace sus resoluciones un tanto inestables.

A pesar de una nueva exhibición de uso de la cámara, es más complicado hacer el esfuerzo de suspensión de la incredulidad, a menos que esta película se cruzase en tu camino vital de manera muy temprana. Su tono no siempre aterriza y sus intentos de mostrar profundidad carecen en ocasiones de voluntad. Es un trabajo fallido en una filmografía que suele tener mejor cogida la medida a las diferentes perspectivas que se muestran aquí.

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