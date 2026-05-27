Estrenos (27 de mayo). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus y Apple TV

Vamos despidiéndonos de mayo y si nos descuidamos se nos echa encima el verano. Un verano que promete mucho aunque luego no nos de nada. Lo que sí que nos da cosas son las plataformas, por lo que es momento de darle amor a los estrenos: 40 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, HBO Max y Disney+.

Ciudad de las estrellas

Acompañando al final de 'Para toda la humanidad', llega la cara B de la serie. Un spin-off en clave de thriller paranoico que nos lleva al otro lado de la carrera espacial para sumergirnos en el programa soviético. Cosmonautas y espionaje, ¿para qué pedir más?

Estreno el viernes en Apple TV

Spider-Noir

La nueva serie de Marvel no llega a Disney+ como es habitual sino que, al ser de derivados de Spider-Man llega a Prime Video procedente de Sony. Con un amor al pulp, Nicolas Cage se pone en la piel de Ben Reilly, un detective privado en horas bajas que se ve obligado a desempolvar sus habilidades como el primer superhéroe de la ciudad: la Araña.

Estreno el miércoles en Prime Video | Crítica

Todos los estrenos

Netflix

Asesinato para principiantes T2 (miércoles)

Brasil 70 (viernes)

Calabasas Confidencial (viernes)

Calle Cloverfield 10 (jueves)

Corredora encantadora (domingo)

Las cuatro estaciones T2 (jueves)

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo (jueves)

Eraserheads. Combo on the Run (sábado)

Espacio para moverse (miércoles)

La maldición del colgante (miércoles)

Mindfulness para asesinos T2 (jueves)

Niebla (miércoles)

La nueva clave (domingo)

Un padre K-Pop (sábado)

Por cuatro perras (miércoles)

Rafa (viernes)

Romper el círculo (domingo)

Starsky & Hutch (sábado)

Prime Video

Spider-Noir (miércoles)

Roofman: Un ladrón en el tejado (sábado)

HBO Max

Todas el jueves

Disney+

Abandonados (viernes)

Mentes criminales T19 (viernes)

Dragon Ball Super (domingo)

Movistar Plus

2073 (miércoles)

Historias del buen valle (sábado)

Hombre bala: una película documental sobre Mikel Erentxun (viernes)

Paying for It (miercoles)

Robot salvaje (jueves)

Secret Service (jueves)

La tarta del presidente (sábado)

Filmin

Todas el viernes

Corazón salvaje (Ponyhertz)

Historias del buen valle

La ley de la calle

Rosalie

La tarta del presidente

Third Week

Valle Blanco Gallo Negro

Apple TV

Todas el viernes

Ciudad de las estrellas

Ven a volar conmigo

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más