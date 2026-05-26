Hoy en streaming una serie minimalista y encantadora. Es un puntazo, pero tiene un problema: se hace demasiado corta

En un suburbio tranquilo de Dublín, donde nada parece romper la rutina salvo el paso del tiempo, dos amigos intentan darle sentido a una vida muy silenciosa. Leonard siente que se está volviendo cada vez más callado y más invisible y que, si no hace algo pronto, su existencia seguirá reduciéndose a algo insignificante. Y Su mejor amigo, Paul -o Hungry Paul-, no ve ningún problema en eso: prefiere la calma a la ambición desmedida, incluso si eso significa no dejar huella en el mundo.

Así arranca 'Leonard y Hungry Paul', una comedia de seis episodios que adapta la novela de Rónán Hession y que convierte la vida cotidiana en una oda a la introversión, el afecto silencioso y la resistencia a un mundo en el que abunda el ruido. Entre juegos de mesa, conversaciones profundas y pequeñas crisis emocionales, la serie se desarrolla con una suavidad casi terapéutica, contando cómo una nueva presencia y una pérdida reciente empujan a Leonard a preguntarse si, quizá, existe algo más allá de la comodidad de desaparecer.

Las pequeñas grietas de la rutina

En el corazón de la serie está la relación entre Leonard y Hungry Paul, dos hombres que encuentran refugio en la rutina y en una amistad sin grandes aspavientos. Sus encuentros semanales -marcados por tazas calientes y debates- funcionan como un pequeño laboratorio emocional donde lo trivial se convierte en una reflexión sobre la vida.

Leonard, interpretado con delicadeza por Alex Lawther, atraviesa un momento muy vulnerable tras la muerte de su madre. Ese vacío lo empuja a replantearse su forma de existir, viéndose como un escritor fracasado de 32 años, soltero, metido en trabajos discretos y con una vida contenida hasta el extremo.

Por otro lado, su amigo Paul (Laurie Kynaston) actúa como contrapunto perfecto: tranquilo, excéntrico desde su quietud y ajeno a cualquier presión por destacar. Incluso el origen de su apodo sigue siendo un misterio menor dentro de un universo donde lo importante es precisamente no entenderlo todo.

La llegada de Shelley (Jamie-Lee O’Donnell) introduce una energía completamente distinta en el mundo de Leonard. Su impulsividad y su humor desbordante rompen con el equilibrio, empujando al protagonista a salir de su zona de confort, aunque sea de forma torpe y a ratos incómoda.

Con una narración suave y un tono casi meditativo -guiado por una narradora tan icónica como Julia Roberts-, la serie apuesta por todo lo contrario a la idea de una televisión frenética. Aquí no hay grandes giros ni necesidad de correr, sino una celebración de lo pequeño: conversaciones sin prisa, silencios compartidos y la certeza de que, a veces, no hacer nada también es una forma de vivir. El único problema es que se me ha hecho demasiado corta.

La tenéis en Filmin.

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