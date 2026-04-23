Una de las mejores series del siglo XXI lleva sin estar disponible en streaming una larga temporada. En Filmin van a poner solución a este crimen

¿Este texto va a parecer escrito por un fanboy enfervorecido? Pues probablemente, pero está claro que una de las mejores series del siglo XXI no merece menos. Me estoy refiriendo a 'Hannibal': la magnífica adaptación de las novelas y el universo de Thomas Harris a la pequeña pantalla cortesía de un Bryan Fuller que nos regaló una joya hermosa, desagradable y repleta de gay panic en cada una de las interacciones entre el caníbal titular y el bueno de Will Graham.

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Muy a mi pesar, si estoy tecleando esto no es para confirmar que su ansiada cuarta temporada, que lleva dando tumbos demasiado tiempo, ya está en marcha. Eso sí, no todo son penas en esta vida, porque después de estar desaparecida una larga —larguísima temporada— de los catálogos de plataformas de streaming, la producción de Gaumont International y NBC está a punto de desembarcar en la siempre apetecible colección de Filmin.

La buena nueva ha llegado de la mano de las redes del streamer, donde solo han necesitado un "CUANDO MARZO MAYA, MAYO HANNIBAL" para tenerme dando volteretas con la idea de volver a meterme entre pecho y espalda 39 episodios que, además de un tono y una atmósfera impecables y afiladas como un cuchillo, tiene uno de los tratamientos visuales más estimulantes que hayan pasado por la pequeña pantalla en una larga temporada —los trabajos de los DP Karim Hussain y James Hawkinson son para enmarcar—.

Respecto a la mencionada cuarta temporada, la intención de Fuller es adaptar directamente 'El silencio de los corderos' con nada menos que Zendaya dando vida a la icónica Clarice Sterling. El gran problema ahora mismo es que la muerte de la productora Martha de Laurentiis, sumada al hecho de que Harris, autor de las novelas, está intentando de hacerse con todos los derechos de su obra, van a poner las cosas bastante difíciles al showrunner.

Sea como fuere, el próximo 5 de mayo tendremos nuevamente disponible un festín del mejor y el peor gusto —léase positivamente, por favor— protagonizado por Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne y Caroline Dhavernas —entre otros—.

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