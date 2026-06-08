Netflix presenta a su adorable Scooby-Doo y marca un antes y un después en la franquicia con su nueva serie de acción real

El 13 d septiembre de 1969, el gran danés más famoso de la televisión apareció por primera vez en el episodio titulado 'What a Night for a Knight' de la serie 'Scooby-Doo, Where Are You!'. Casi seis décadas después, el perrete y su cuarteto de amigos humanos se han convertido en iconos populares con infinidad de producciones catódicas y tres largometrajes a sus espaldas, pero el próximo 2027, la franquicia romperá moldes al tomar un inesperado camino por primera vez.

Morir de ternura

Será entonces cuando 'Scooby Doo: Origins' llegará a Netflix con su historia de, obviamente, orígenes, que narrará los primeros pasos de Shaggy, Daphne y compañía en su primer caso paranormal antes de la fundación de Mystery Inc. Una producción que, después de mostrarnos su primera imagen oficial con el cuarteto de detectives, acaba de desvelar el aspecto que tendrá el primer Scooby de carne y hueso de la historia. Y sí, es tan adorable como cabría esperar.

La presentación oficial ha sido en un breve teaser en el que una subjetiva acompañada de olfateos y sonidos caninos termina con un plano del cachorrito saludando efusivamente con unos cuantos lametazos al Shaggy interpretado por Tanner Hagen. Un material suficiente para disparar la dopamina, querer adoptar a varios peludos y desear echar el guante a la serie capitaneada por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg.

En lo que respecta a su sinopsis oficial, reza tal que así:

Scooby-Doo: Origins seguirá a Shaggy y a su vieja amiga Daphne Blake durante su último verano en el campamento. Los adolescentes se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un cachorro de gran danés solitario y perdido que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural.

Con la ayuda de la pragmática y científica chica del pueblo, Velma Dinkley, y del extraño pero la mar de apuesto chico nuevo, Fred Jones, se disponen a resolver el caso que los está arrastrando a una espeluznante pesadilla que amenaza con exponer todos sus secretos.

'Scooby Doo: Origins', cuyo reparto completan Mckenna Grace, Max Jenkins, Abby Ryder Fortson y Paul Walter Hauser —este último en un papel aún por determinar— se estrenará en una fecha aún por determinar del próximo año. Estaremos al corriente de cualquier novedad sobre ella, especialmente si es tan adorable como esta.

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