Tom Holland empieza su nueva fase como actor recreando a una de las mayores estrellas de la historia. "Lo haré sin dobles, como él lo habría hecho"

Es imposible no compartir, cada vez que lo ves, el vídeo de Tom Holland bailando 'Umbrella'. Y eso que ya tiene años: fue en 2017, en el programa 'Lip Sync Battle', y confirmó al actor como uno de los más queridos de su generación. Ahora, el actor, que quiere escapar de su imagen de niño bonito de franquicias, va a aprovechar la fama de ese vídeo bailando por Rihanna para interpretar al mismísimo Fred Astaire.

Un 'Umbrella' para cantar bajo la lluvia

Según ha afirmado Holland a Good Morning America (y cuenta Variety), ya ha empezado a ensayar para interpretar el biopic de Astaire, para el que pretende hacer él mismo todas las escenas de bailoteo: "En cuanto acabe con el tour promocional de 'Spider-man' me meteré en el estudio de baile. Hice mis primeros ensayos hace poco, y me llenaron de emoción y absoluto pavor porque tengo mucho trabajo que hacer para intentar que Fred esté orgulloso".

Cabe recordar que el actor tuvo su primera gran oportunidad en 'Billy Elliott, el musical', pero según afirma, dejó de bailar justo cuando terminó aquella obra. Así que, efectivamente, va a hacerla "sin dobles, haré todo el baile yo mismo, grabándolo en un solo plano, como él lo habría hecho". Vamos, que va a cambiar los lanzarredes por los zapatos de claqué.

Resulta curioso que tras 'La Odisea' y 'Spider-man: Brand New Day', con las que dominará la taquilla, Holland quiera hacer este papel, pero forma parte de su plan para escoger guiones más adultos: "Lo que estoy buscando para este próximo capítulo es el desafío definitivo, y encontrar cosas que me asusten de verdad". Estaremos atentos. Si sale mal, siempre nos quedará 'Umbrella'.

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