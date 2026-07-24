Apetitos voraces y ensaladas de tortas silentes. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Sintiéndolo mucho por los señores del "Go woke, go broke" y, especialmente, por un Elon Musk al que le ha escocido bastante, 'La Odisea' de Christopher Nolan ha reventado la taquilla internacional durante su fin de semana de estreno. De los 264 millones de dólares que recaudó su adaptación del poema de Homero en su lanzamiento, 4,46 millones de euros han llegado de unas salas de cine españolas que ha dominado con una autoridad incontestable.

Muy lejos de ella quedó 'Minions & Monsters', que volvió a superar a 'Vaiana' tras el breve sorpaso del finde anterior, sumando 0,71 millones de euros frente a los 0,68 millones del remake en acción real de la factoría Disney —prácticamente, otro empate técnico—. 'Toy Story 5' y 'Obsesion', por su parte, cerraron el Top 5 con lo más visto con dos caídas bastante drásticas valoradas en 0,45 y 0,39 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 24 de julio de 2026

Las novedades que llegan a nuestros cines el 24 de julio están marcadas por la calma entre tempestades —que, en este caso, son bombazos mediáticos—. Después de 'La Odisea' y antes de 'Spider-Man: No Way Home', este viernes llega encabezado por 'Insaciable' —'Saccharine'—, la nueva película de Natalie Erika James, que después de su notable debut 'Relic', vuelve a la carga con un relato de terror que explora los TCA con fantasmas y una buena dosis de body horror de por medio.

Junto al título de terror, los amantes de la acción tienen una cita indispensable con 'Motor City'; un proyecto que lleva años dando tumbos y que ha terminado en manos del director Potsy Poncirioli y del actor Alan Ritchson. El dúo ha confeccionado un actioner de la vieja escuela sin diálogos, con tintes noir, ambientado en los años 70, y en el que los golpes, los disparos y las explosiones son las únicas palabras que necesita su gigantesco protagonista para hacerse entender.

Siempre es un placer disfrutar de Willem Dafoe en pantalla grande, y quien le eche de menos podrá tener una buena ración de su talento en 'El anfitrión' —'The Birthday Party'—, un drama familiar ambientado en los años 70 dirigido por Miguel Ángel Jiménez en el que el actor da vida a un magnate griego que celebra el cuarto de siglo de su hija en su isla privada. Por supuesto, la cosa sale regular y pondrá su vida patas arriba.

El cine español llega representado por 'Tres de más', una comedia dirigida por Mar Olid que reinterpreta el largometrjae italiano 'Tre di troppo' de la mano del dúo compuesto por Salva Reina y Kira Miró. Una apuesta radicalmente opuesta a la que nos ofrece 'El mensaje' de Iván Fund, un filme argentino en clave de road movie en el que una niña de 9 años capaz de comunicarse con los animales viaja para visitar a su madre, ingresada en una institución psiquiátrica.

Las novedades de la semana las cierran la dramedia francesa 'El sueño americano', la película de animación noruega 'Rufus, la serpiente que no sabía nadar', el drama jordano 'La última travesía' y el reestreno de la eterna 'Nicky, la aprendiz de bruja' de Hayao Miyazaki.

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