Emily Wilson, traductora oficial de 'La odisea': "Christopher Nolan intenta abarcar demasiado y deja fuera temas esenciales"

Ahora mismo no hay ninguna película en cines que se acerque al impacto que está teniendo 'La odisea', la aclamada adaptación del poema épico de Homero que ha escrito y dirigido Christopher Nolan. Curiosamente, el cineasta se inspiró mucho en una traducción moderna del mismo a cargo de Emily Wilson, quien ya ha dictado sentencia sobre la película liderada por Matt Damon como Odiseo.

Wilson se muestra clara y directa al respecto en declaraciones concedidas a AP News: "Quiero celebrar que mucha más gente conozca La Odisea' y haya vuelto a leer el poema, pero, al mismo tiempo, tuve la sensación de que Christopher Nolan intenta abarcar demasiado y deja fuera temas esenciales del poema".

"Si pueden verla en pantalla grande, sin duda deberían ir"

La traductora opina que hay ciertas decisiones por parte de Nolan cuando menos cuestionables, como las ausencias de Zeus y Poseidón hasta el mensaje incoherente en lo referente a la condena tanto de la guerra como de la cobardía física. Además, Wilson cree que la entidad de Penélope (Anne Hathaway) se reduce hasta tal punto que cuesta entender la credibilidad de su matrimonio con Odiseo.

Además, Wilson cree que Nolan cae en varios momentos en hacer "concesiones al sentimentalismo moderno", señalando de forma directa todas las escenas con Argos, el perro de Odiseo: "A todo el mundo le encantan los perros", por lo que era una forma fácil de impactar en las emociones del público.

No obstante, Wilson se niega a despreciar la película e incluso recomienda su visionado, aunque con un requisito clave: "Fue divertido estar allí con mis hijos. No me costó nada interactuar con la película. Si pueden verla en pantalla grande, sin duda deberían ir". Que una cosa es ponerle pegas y otra no saber valorar lo que ha hecho Nolan aquí.

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