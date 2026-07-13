Todavía no he visto 'La Odisea' pero creo que Christopher Nolan ha acertado con la traducción del texto de Homero

A pocos días del estreno de 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan sigue siendo muy comentada. Y muchas veces por cosas que poco tienen que ver con el cine. Hay quien critica el reparto, el diseño de los cascos o incluso que Telémaco diga "papá" en el tráiler. Sin embargo, entre todo ese ruido hay una decisión creativa mucho más interesante que ha pasado casi desapercibida: Nolan ha reconocido que una de sus principales inspiraciones ha sido la traducción al inglés que hizo Emily Wilson.

Cambió la forma de leer a Homero

Esta última decisión no es algo menor. Resulta que Wilson revolucionó la forma de leer a Homero al convertirse en la primera mujer en traducir 'La Odisea' al inglés y apostar por un lenguaje claro, directo y fiel al ritmo del original, alejándose de las versiones solemnes y grandilocuentes que tan presentes han estado durante décadas. Que un director como Nolan haya elegido precisamente esa versión sugiere que su adaptación no solo quiere ser espectacular, sino también dialogar con una lectura moderna, accesible y mucho más compleja del poema.

Emily Wilson explicó en Vulture que nunca buscó hacer una versión más pomposa del clásico. Su objetivo era acercarse al texto original sin añadir artificios: "No quería producir una traducción más larga, más prolija o que corriera el riesgo de ser más floja que el original".

De hecho, uno de los aspectos que más se reconocen de su trabajo es precisamente su claridad. Wilson defiende que el griego homérico es un idioma especialmente enrevesado y que el lector moderno tampoco debería enfrentarse a una barrera innecesaria.

"Quiero que la tarea de lectura no sea más difícil que la del original para alguien que domina el idioma. No creo que esforzarse por encontrar el verbo principal en la oración sea un trabajo interesante. El poema tiene otras profundidades emocionales, psicológicas y de ambientación".

Nolan ha reconocido que esa traducción fue una referencia directa para la película, especialmente por la frase con la que Wilson abre el poema: "Háblame de un hombre complicado". Según la traductora, esa elección refleja perfectamente la esencia del protagonista porque "evoca la ambivalencia de la perspectiva del narrador sobre el protagonista y el tipo de poema que será. No será sencillo, y precisamente por eso resultará interesante. No te aburrirás porque este personaje se transformará constantemente, al igual que la narrativa del poema".

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