'La Odisea' es solo para adultos. Christopher Nolan firma la segunda película más cara de la historia con esta calificación pero parece que la taquilla no será un problema

250 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que ha costado 'La Odisea', una cifra que, de primeras, impresiona, pero que se entiende viendo el tráiler, el reparto y la epicidad que Christopher Nolan ha querido dar a cada plano de la película. En realidad no es una cifra tan alta si tenemos en cuenta que es lo mismo que costaron 'Sin tiempo para morir', 'Guardianes de la Galaxia 3' o 'Gladiator II', pero con un agravante: solo la verán los mayores de 18 años.

Menuda odisea

Normalmente, las producciones veraniegas, aprovechando las vacaciones infantiles, van buscando una calificación por edades más amable en Estados Unidos, como PG o PG-13, pero 'La Odisea', tal y como señala Variety, ha ido directamente a por la R, que no permite la entrada de menores sin acompañar por un adulto en Estados Unidos. No se sabe exactamente cuáles son los motivos por los que la ha conseguido, pero podemos intuir que no va a ser precisamente un paseo por el parque sin violencia.

La opacidad de Hollywood hace que no sepamos exactamente cuánto cuestan algunas películas, pero, a priori, 'La Odisea' es la segunda película calificada R más cara de la historia solo detrás de 'Deadpool y Lobezno', con 533 millones del ala (antes de la exención de impuestos). Teniendo en cuenta que 'Oppenheimer' superó los 1000 millones en la taquilla mundial, parece lógico que le hayan dado carta blanca a Nolan junto con varios sacos repletos de billetes.

Hay que decir que, si tenías dudas sobre su éxito, basta decir que en el primer día de su preventa estadounidense ha colapsado la compra de entradas para IMAX y otros formatos gigantescos, con algunas personas tratando de revender su entrada hasta por 1500 dólares en eBay. ¿250 millones? Van a durar un suspiro antes de convertirse en beneficios.

Recordemos que 'La Odisea' cuenta con uno de los repartos más espectaculares del año:

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