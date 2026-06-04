Meryl Streep, a los 76 años: "Mis amistades se resintieron por falta de atención debido al tiempo que dedicaba a mi familia, mi carrera y mis inquietudes"

Meryl Streep tiene una carrera envidiable y muchos la consideran la mejor actriz del mundo. Sin embargo, todo un precio y ella misma ha confesado que de lo que más se arrepiente en su vida es de haber descuidado a sus amistades al dar prioridad a otros aspectos en su vida.

La actriz así lo expresó cuando en Time Out le preguntaron directamente cuál era su mayor arrepentimiento: "Que mis amistades se resintieron por la falta de atención (en comparación con los profundos y duraderos lazos que me profesaba mi madre) debido al tiempo que dedicaba a mi familia, mi carrera y mis inquietudes cívicas".

Obviamente, su carrera le quita mucho tiempo y en el caso de la familia es aún más comprensible que le dedicase toda la atención posible tras la tragedia que sufrió con el primer amor de su vida. Recordemos que Streep se casó con John Cazale en 1976, quien fallecería apenas dos después víctima de un cáncer de pulmón.

Eso sí, Streep se casó apenas meses después con Don Gummer, de quien acabaría separándose en 2017, pero en esos 30 años de relación tuvieron cuatro hijos, lo que sin duda limitó aún más el tiempo que la actriz pudo dedicar a sus amistades.

Más quejas de Meryl Streep

'No mires arriba'

Esa confesión no fue la única que hizo la actriz, pues también destacó que le enfurecía "la ignorancia deliberada sobre el calentamiento global por parte de las personas e instituciones más ricas y mejor educadas del mundo, como si no fuera a tener un profundo impacto en ellas, en sus vidas privilegiadas y en sus familias".

Además, la coprotagonista de 'El diablo viste de Prada 2' ('The Devil Wears Prada 2') también hizo el siguiente interesante apunte sobre el sexismo en Hollywood: "Los hombres deberían percibir que algo anda mal cuando sus voces predominan. Deberían sentirlo. En las agencias y los estudios, incluyendo las juntas directivas, podrían observar a su alrededor en la mesa de toma de decisiones y sentir que algo no está bien si la mitad de los participantes no son mujeres. Porque nuestros gustos son diferentes, lo que valoramos es diferente. No mejor, simplemente diferente".

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