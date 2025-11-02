"Fue una gran decepción". Meryl Streep rechazó hacer esta famosa película y cuando cambió de idea ya era demasiado tarde

Meryl Streep es una de las actrices más prestigiosas de la historia del cine. Su carrera está repleta de títulos memorables y ella ha recibido infinidad de premios, pero hay películas que estuvo muy cerca de hacer sin que la cosa nunca llegase a fructificar. De hecho, hay un caso que ella misma definió como una amarga decepción: 'Evita'.

Fue a finales de los años 80 cuando Streep estuvo muy cerca de dar vida a la emblemática Evita Perón a las órdenes de un Oliver Stone que pasaba por el mejor momento de su carrera -acababa de ganar el Óscar por 'Platoon'-. Sin embargo, diferentes problemas llevaron a que el proyecto cambiase de estudio, siendo entonces cuando las exigencias de la actriz lo complicasen todo aún más.

Sí pero no

Streep exigió un sueldo más alto de lo inicialmente previsto y que se garantizase por contrato que ella iba a cobrar tanto si la película finalmente se hacía como no. Además, impuso un plazo de apenas 48 horas para responder. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero fue entonces cuando sucedió algo de lo que la actriz se arrepentiría poco después: abandonó la película alegando razones personales.

Sin embargo, Streep cambió de idea apenas 10 días después y se mostró conforme con hacer la película. Para entones ya era tarde, pues Stone había dejado de lado el proyecto en beneficio de 'The Doors'. El cineasta volvería a interesarse más adelante en 'Evita' -aunque lo abandonó de forma definitiva ya en 1994-, pero el barco ya había pasado para la actriz.

Ella misma se lamentaba en Los Angeles Times por lo sucedido, pero tomándoselo siempre con filosofía: "Fue una gran decepción. Pero solo es una película. Como dijo Albert (Brooks): 'Sabes, Meryl, podrías hacer esto y sería lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Sería monumental. Sería fantástico. Sería enorme. Y todos dirían: ¿Y qué, qué hay de nuevo?".

Evita Perón fue finalmente interpretada por Madonna con Alan Parker tras las cámaras. Curiosamente, Parker había sido la elección inicial del productor, pero el director, que acababa de estrenar 'Fama', no se mostró demasiado interesado por aquel entonces.

'Evita' se estrenó finalmente en diciembre de 1996 y fue un triunfo comercial: tuvo una recaudación mundial de 141 millones frente a un presupuesto de 55. Además, la película se hizo con el Óscar a la mejor canción original

En Espinof | Meryl Streep no entendía por qué Clint Eastwood no le hablaba en el rodaje de 'Los puentes de Madison': "Me estaba alarmando"

En Espinof | Meryl Streep iba a dejar la actuación y meterse a abogada, pero cambió de opinión... gracias a dormir más de la cuenta