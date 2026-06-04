"Es una fábrica de salchichas sin sabor". Las duras palabras de Quentin Tarantino sobre el cine actual de Hollywood

Mientras sigue dando vueltas a cuál será su décima y, a priori, última película, Quentin Tarantino sigue opositando a convertirse en el tipo del bar —o, en este caso, de la filmoteca— que pontifica con un palillo en la boca y te agarra de la chaqueta mientras dice "mira, te comento". Cada aparición pública del otrora enfant terrible de la industria estadounidense se traduce en una rajada monumental, y en este caso ha sido Hollywood en general el que ha pagado el pato.

Todo mal

En su último texto para la revista Sight & Sound, Tarantino ha asegurado que le es "casi imposible" ver una película y no "destrozarla", tildando a la Meca del cine de "fábrica de salchichas sin sabor" y afirmando que el concepto de película le inspira más "desprecio" que otra cosa hoy en día.

Los fallos, las inverosimilitudes, el apelar al aplauso fácil del público, los actores mal elegidos o simplemente las gilipolleces integrales suelen torpedear cada nueva película que sale de la fábrica de salchichas sin sabor que solía llamarse a sí misma Hollywood. Hoy en día, el concepto mismo de lo que es una película tiende más a inspirarme desprecio que generosidad. Lo cual es bastante justo, porque, en comparación, el cine de los últimos seis años hace que los años 80 parezcan los años 30.

El director ha confesado que, desde 2020, sólo le ha gustado un puñado muy reducido de películas, pero nada para tirar cohetes.

He visto películas que me han gustado desde entonces: 'West Side Story' (2021); 'Horizon: An American Saga' Capítulo 1 y 2 (ambas de 2024), y algunas otras, pero nada que realmente me atrapara y me transportara a la tierra mágica del disfrute que solía visitar con regularidad y que era la razón por la que amaba el cine por encima de todas las demás formas de arte. Hoy en día prefiero leer un libro.

No obstante, entre presuntas medianías, el bueno de Quentin se ha permitido tirar flores sin cortapisas a una producción en concreto: la notable 'El botín', dirigida por el siempre eficiente Joe Carnahan y protagonizada por el siempre entrañable dúo compuesto por Matt Damon y Ben Affleck.

Ha salido una nueva película de suspense que sí me ha atrapado y me ha mantenido en vilo durante toda su duración. La película es un emocionante thriller policial con una premisa novedosa que consigue cumplir con lo prometido de formas realmente ingeniosas. Todo el conjunto me funcionó: la dirección de Carnahan, el espléndido reparto, el aspecto visual de la película (cortesía del director de fotografía Juan Miguel Azpiroz), pero el verdadero punto fuerte de esta magnífica colección es el sensacional guion de Carnahan y Michael McGrale.

Entre esto lo de 'Horizon' parece quedar claro que Quentin Tarantino —buen director de cine, mejor cascarrabias profesional— se nos ha hecho mayor y ha pasado a apreciar única y exclusivamente el cine de padres. Y ojo, que tampoco pasa nada.

Vía | Variety

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