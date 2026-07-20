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Christopher Nolan desvela por qué no supo adaptar uno de los pasajes más famosos de 'La Odisea'. "Es difícil de traducir"

Es posible mostrar en imágenes al caballo de Troya y la isla e los gigantes, pero un juego de palabras de Homero es demasiado pedir

Odisea
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"Mi nombre es Nadie; y Nadie me llaman mi madre, mi padre y mis compañeros todos". Es posible que hayas reconocido casi al momento uno de los momentos más célebres de 'La Odisea', cuando nuestro héroe, encerrado junto al cíclope Polifemo, consigue engañarle y no revelar su nombre. Y quizá te sorprenda que Christopher Nolan haya decidido no incluir este pasaje tan conocido (y, honestamente, fácil de llevar a cabo) en su épica adaptación. Hay un motivo, pero no convence del todo.

Nadie te está pegando

Polifemo, al creer que Odiseo se llama realmente Nadie, amenaza con su inevitable final: "A Nadie me lo comeré al último, después de sus compañeros, y a todos los demás antes que a él: tal será el don hospitalario que te ofrezca". Es un juego de palabras que lleva después a su propia destrucción: cuando los soldados por fin atacan a la criatura, esta grita "¡Oh, amigos! Nadie me mata con engaño, no con fuerza" al resto de la isla, a lo que todas responden con impasibilidad. Al fin y al cabo, nadie le estaba haciendo daño, ¿no?

Al final, mientras huyen de la isla, Odiseo comete un error al dejar salir su ego por encima del estratega, gritando "Si alguno de los mortales hombres te pregunta la causa de tu vergonzosa ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca", la excusa que el cíclope necesita para maldecirle y llamar a la venganza de Poseidón. Nolan tiene una explicación al motivo por el que ha dejado fuera esta maravilla de Homero, pero, francamente, no es muy satisfactoria.

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En su entrevista con The Daily Show, tras decirle que hay gente molesta con la omisión de la escena, Nolan respondió "Lo entiendo. Es un juego de palabras. Los juegos de palabras son difíciles de traducir. Lo intenté, pero no fue posible trabajar en ello". Honestamente, no parece tan complicado, aunque no se llegue a entender las capas que Homero le dio en el idioma original. Nadie le entiende.

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