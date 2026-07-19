El eslabón perdido del anime: cómo 'Bleach' conectó a Akira Toriyama con los cazadores de demonios de 'Kimetsu no Yaiba'

No es una exageración decir que sin 'Dragon Ball' y Akira Toriyama el mundo del anime no sería lo que es ahora. Desde luego, fue la gran primera serie que irrumpió a nivel internacional de una manera explosiva y marcó un antes y un después cultural para toda una generación.

Las reacciones a la muerte del creador de Goku no hicieron sino reafirmar cómo Toriyama había inspirado a millones de fans y a cientos y cientos de creadores. 'Dragon Ball' es la piedra algular de los animes shonen modernos, aunque series como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen' tienen un "hermano mayor" del que no se habla tan a menudo.

El punto intermedio

En la década de los 2000 tuvimos al inolvidable Big Three: 'One Piece', 'Naruto' y 'Bleach', tres series que dominaron el medio y llevaron al anime a un nivel mainstream que no se había contemplado del todo hasta el momento. Por desgracia, 'Bleach' suele ser un poco la menos reconocida del trío, aunque los shonen modernos le deben mucho a la obra de Tite Kubo por la tendencia más "oscurilla" que inició.

De entrada, 'Bleach' nos presentaba un protagonista algo más maduro de lo habitual (a pesar de que Ichigo solo tenía 15 años), y construyó una historia con toques bastante turbios y oscuros tirando de su fascinación por el folclore japonés y clásicos como 'GeGeGe no Kitarō'. Si buscamos el eslabón perdido entre Yuji Itadori de 'Jujutsu Kaisen' y Goku, no hay que irse muy lejos: lo tenemos en Ichigo Kurosaki.

Y es que autores como Koyoharu Gotouge ('Kimetsu no Yaiba'), Koichi Horikoshi ('Boku no Hero Academia'), Yuki Tabata ('Black Clover') o Gege Akutami ('Jujutsu Kaisen'), los maestros recientes de la Shonen Jump, han citado el trabajo de Kubo como una de sus mayores inspiraciones para crear sus propio mangas.

"Cuando estaba en cuarto, mi hermano mayor siempre compraba la Weekly Shonen Jump. Sin embargo, nunca me dejaba leer los números que compraba porque era un posesivo con sus cosas... Un día, cuando no estaba, abrí una en secreto y resulta que era el número en el que 'Bleach' debutaba", explicó Akutami en una entrevista en 2021 con el propio Tite Kubo. "Ese primer capítulo era tan impresionante que me hizo darme cuenta de lo increíble que eran los mangakas. Me tuvo enganchado desde entonces."

También Gotouge ha citado 'Bleach' como una de sus mayores inspiraciones para 'Kimetsu no Yaiba', incluso para las estructuras de villanos y héroes presentes en la historia. Los Pilares son un reflejo perfecto del Gotei 13 de 'Bleach', una élite militar dedicada a proteger a la humanidad, mientras que no se puede negar el parecido entre las Doce Lunas con los Espada, también organizados por rangos.

Y eso que 'Bleach' fue considerada demasiado oscura e incluso provocadora para su momento, pero quizás precisamente por eso creó un impacto aún mayor en los futuros mangakas. Así hemos llegado también al "Trío Oscuro" de la Shonen Jump, formada por tres mangas de acción y fantasía que tratan abiertamente temas muchos más turbios y que no se cortan un pelo al ponerse cafres y sangrientos. Una tendencia hacia crear historias más oscuras y con menos filtros que empezó a despuntar de lleno con Tite Kubo.

Aunque, como decía más arriba, en realidad nada esto habría sido posible sin 'Dragon Ball' y Akira Toriyama. Kubo es un gran admirador del trabajo del maestro, y él mismo empezó a dibujar inspirado por 'Dragon Ball' y 'Dr. Slump', así que Toriyama tuvo mucho que ver en sus inicios como dibujante. Sin haber crecido con estas obras, quizás el autor de 'Bleach' no habría empezado a dibujar ni a inspirar a todos los que vendrían después de él...

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