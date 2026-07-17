En 6 días Netflix eliminará esta fantástica película que imagina una realidad alternativa con Sherlock Holmes. También fue pionera en la historia del cine

La aventura, el misterio y la fantasía vivieron una auténtica edad de oro en los años 80, pero pocas películas han envejecido tan bien como lo ha hecho 'El secreto de la pirámide'. Producida por Steven Spielberg, escrita por Chris Columbus y dirigida por Barry Levinson, esta joya de 1985 imaginó cómo pudieron conocerse Sherlock Holmes y el doctor Watson durante su adolescencia, mucho antes de convertirse en el dúo de detectives más famoso de la literatura.

Sherlock Holmes es diferente

Lejos del detective frío y experimentado que todos conocemos, 'El secreto de la pirámide' nos presentó a un joven Sherlock Holmes brillante, impulsivo y con un talento innato para resolver misterios. La película juega con los orígenes del personaje sin traicionar su esencia y construye una historia que funciona tanto como aventura juvenil como homenaje al universo creado por Arthur Conan Doyle.

Asesinatos aparentemente inexplicables, una secta secreta, rituales egipcios, persecuciones por el Londres victoriano y un misterio que crece minuto a minuto. La película sabe mantener el ritmo de principio a fin y combina el cine de detectives con el espíritu de las grandes aventuras familiares de los años 80, convirtiéndose en una propuesta tan entretenida hoy como el día de su estreno.

Además de su historia, 'El secreto de la pirámide' ocupa un lugar privilegiado en la historia del cine por un motivo muy concreto: fue una de las primeras película en incluir un personaje completamente generado por ordenador.

La famosa secuencia del caballero de una vidriera supuso un hito tecnológico desarrollado por Industrial Light & Magic que abrió el camino a la revolución digital que llegaría años después.

Aunque Barry Levinson fue el director, la influencia de Steven Spielberg como productor se percibe constantemente. La película comparte el mismo espíritu de descubrimiento, aventura y maravilla de títulos como 'Los Goonies', 'Indiana Jones' o 'E.T.', logrando ese equilibrio entre emoción, humor y espectáculo que convirtió a toda una generación en amante del cine.

Si todavía no la has visto o hace años que quieres volver a verla, este es el momento, porque abandonará el catálogo de Netflix el 23 de julio.

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