'Silo' justifica a la gran antagonista de la temporada 3. Y creo que esto agrega una capa fascinante al juego de poder de la distopía

Cuando hace ya año y medio el final de la temporada 2 de 'Silo' introdujo un nuevo cambio en el organigrama de poder del 18, todos los fans nos preguntamos por qué. En pleno caos, Legado echó de la bóveda a Robert Sims y su hijo. La elegida para ser la nueva jefa de IT iba a ser Camille (Alexandria Riley), una decisión que extrañó bastante.

Por cierto, a partir de aquí spoilers del episodio 3x03 de 'Silo'.

Con el arranque de esta temporada hemos visto que, otra cosa no, pero el puesto no le queda nada grande. El personaje se ha convertido en la gran antagonista de este primer tramo de la temporada, dispuesta a hacer todo lo posible para controlar no solo a Juliette (Rebecca Ferguson) sino todos los flancos y cabos sueltos peligrosos (como Lukas o los "Outsiders") que puedan acarrear la desgracia definitiva.

La rastrera

Sin embargo, el por qué de la elección de Camille frente a otros nos era desconocido. Estaba claro que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, Legado tenía que elegir a alguien fuera del resto de personajes antagónicos principales y resulta que ha tirado por la esposa de Robert (Common) por una razón bastante sencilla.

Durante una de las conversaciones mantenidas entre Camille y Legado, el presunto algoritmo explica que la eligieron a ella por ser una manipuladora y mentirosa, tal como demostró durante la temporada 2:

«Fuiste elegida por tu habilidad para mentir. En esencia, el trabajo requiere engaño. 10 000 vidas dependen de ello. Lo que hiciste durante la Rebelión, manipulando a tu marido, jugando a dos bandas, demostró tu capacidad para hacer lo que era necesario, a pesar de cualquier escrúpulo moral.»

Lo interesante de la conversación es ver que lo primero que hace Camille es, efectivamente, mentir, demostrando de esta manera la tesis de Legado/Algoritmo. Esta pequeña gran revelación agrega lo que creo que es una nueva capa en el juego de poder que hay en 'Silo'.

Camille puede ser la jefa de informática de 18, pero no está dispuesta a estar a completa merced de los designios de Legado. Así se ha visto en este episodio en cada interacción con la voz, en la que debatía las órdenes e intenta evitar que la Vitamina D+ fluya por las tuberías, desmemoriando a los habitantes del silo.

Por su parte, Legado sabe que el único modo de tenerla bajo control es amenazar con usar la salvaguardia. El cómo desarrollan el equilibrio de poder en los próximos episodios está por ver pero está claro que Camille va a intentar también manipular a Legado (si es posible) y viceversa en una batalla por ver quién tiene el control definitivo de 18.

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