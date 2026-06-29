Ya he visto la temporada 3 de 'Silo' y puedo decir que da lo que promete. El thriller de ciencia ficción de Apple TV arregla sus problemas con su vistazo al pasado

Vuelve Juliette Nichols, vuelve la magnética distopía postapocalíptica de 'Silo' con una temporada 3 que promete desde el comienzo meternos en los orígenes de este sistema de silos, los fundadores, el pacto y demás circunstancias de este futuro. La serie regresa el próximo viernes a Apple TV y he de decir que merece bastante la pena.

Ya he podido ver la temporada completa de la serie protagonizada por Rebecca Ferguson y puedo decir que da lo que promete. ¿Queríamos expansión del universo?, lo tenemos. ¿Meternos de lleno en la conspiración del pasado?, por supuesto. En ese sentido 'Silo' no decepciona y por lo general es una buena temporada.

Subsanando desajustes

Una temporada que, afortunadamente, subsana algunos de los desajustes estructurales que tuvo tanto en la primera como en la segunda entrega. Me refiero al equilibrio de las tramas. Si en la temporada 2 la división de la atención entre lo que pasaba en los silos 17 y 18 no terminaba de cuadrar, aquí logran un mejor balance entre el pasado y el presente.

Sin meterme en spoilers, recordemos que estos nuevos episodios arrancan poco tiempo después del regreso de Jules al silo 18 y enseguida sabemos que ahora no solo es una heroína sino que la han nombrado alcaldesa. Una alcaldesa, eso sí, que sufre de amnesia. Por otro lado, en el pasado tenemos la historia de un congresista y una periodista que empiezan a escarbar en una conspiración que les toca de cerca.

Aquí creo que Graham Yost, creador y showrunner de la serie, acierta al poner de hilo conductor en esta exploración de ambas líneas temporales el concepto de la memoria, de los recuerdos del pasado. Uno de los temas sin duda principales de 'Silo', donde argumentalmente hablando cobra mucho peso desde el inicio de la serie ese empeño en borrar el pasado.

También creo que, al contrario que con la temporada 2, aquí sí que se dedican bastante a desarrollar mejor a los personajes, algo de lo que parecían haberse olvidado. Por lo general, creo que esta temporada 3 está bastante mejor guionizada... al menos en este aspecto.

El gran problema que hay con 'Silo' es algo que lleva arrastrando desde el comienzo: y es que según se van dando respuestas y desvelando cosas, las preguntas que surgen por parte del espectador apuntan ya no a misterios mayores (que algunas sí) sino a presuntos agujeros de guion que sin duda serán debatidos en los foros habituales.

No me meto en detalles, pero ocurre algo bastante avanzada esta temporada 3 que me ha hecho tener que volver a ver el cierre de la temporada 1. Esto se une a alguna que otra subtrama que, si bien no considero relleno en absoluto, sí que es cierto que parece desinflarse según van avanzando las otras.

Es curioso porque aun gustándome bastante, siempre creo que 'Silo' tiene potencial para ser mejor de lo que es. Y todo por culpa de detalles por aquí y por allá que no terminan de funcionar y hacen que no termine de dar el salto a la "gran televisión". Sin embargo, aquí me veo, año tras año devorando cada episodio de la serie. Porque a quién no le va a gustar un misterio distópico.

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