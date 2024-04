Jonathan Nolan era un gran fan del videojuego antes de hacer 'Fallout': así son las influencias del nuevo bombazo de Amazon Prime

Agarra las palomitas y prepárate para una sesión larga, porque todos los episodios de ‘Fallout’ ya están disponible en Amazon Prime. La nueva serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy es una adaptación de la popular saga post-apocalíptica de videojuegos y, acorde con las estupendas críticas, un serión por méritos propios. Como en cualquier adaptación, el material original ha sido clave en este proceso. ¿Pero cuáles han sido exactamente las inspiraciones de sus creadores?

Con cuatro juegos principales en la franquicia desde que el primer 'Fallout' se estrenara en 1997 para ordenadores de la época, y más del doble si contamos spin-offs y otras obras transmedia como juegos de mesa, hay mucho universo donde rascar. Sobre todo teniendo en cuenta que más allá de seguir un hilo conductor cada entrega de la saga funciona de forma bastante autoconclusiva, explorando sus propios personajes y tramas todos dentro de, eso sí, esta América alternativa desolada por una catástrofe nuclear.

Y aunque su gama cromática pueda recordarnos a la de 'Fallout 4', y algún que otro personaje hace acto de presencia en la serie, lo cierto es que 'Fallout' está basada en un juego de la saga que, de hecho, no ha salido aún.

El sueño hecho realidad de un fan

En una reciente entrevistas con Den of Geek, Nolan (quien también es director en la serie) confirmó que la colaboración con los creadores del videojuego ha sido estrecha. Bethesda y Todd Howard, la desarrolladora y el actual director de la saga, respectivamente, han dado más que su beneplácito en esta adaptación, y como ya ocurriese con 'The Last of Us' está siendo habitual ver estos días tanto a Nolan como otros creadores de la serie codo con codo con Todd Howard en entrevistas.

El propio Howard está tan satisfecho con el trabajo que considera a la serie canon dentro del universo de los juegos. Desde Bethesda les dejaron abiertas las puertas del reino para que se inspirasen en todos los juegos pasados, presentes y futuros, más que en alguno en particular. Fue un proceso colaborativo bastante insólito y que causó que desde la serie tuviesen tanta información y referentes de la saga que el propio Howard tuvo que ponerles frenos, y vetarles de contar ciertas historias en la serie, ya que ellos mismos iban a abordarlas en próximos juegos de la franquicia.

Pero más allá de un gran nivel de documentación. Los videojuegos y la saga Fallout en concreto son algo muy importante a nivel personal para Nolan quien, en su entrevista con Movie Web, recuerda con cariño haber jugado horas y horas a 'Fallout 3' entre la escritura de 'El Caballero Oscuro' y 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace'.

“Para mi los videojuegos siempre han sido una forma de depurar el cerebro entre proyectos. Pero sobre todo a finales de los 2000, me di cuenta de que cada vez que me preguntaban cuál era mi película o serie favorita del año, siempre decía un videojuego. Es muy loco, he visto crecer en toda mi vida a una forma de arte, desde Pong hasta algo tan sofisticado como Fallout. (…) Esa fue mi experiencia con Fallout 3. Lo empecé a jugar para depurar el cerebro y acabé sumergido en su mundo”.

Es una pasión que claramente quería trasladar a la pantalla, y parece que todo se ha alineado para que suceda.

