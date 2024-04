Amazon da la sorpresa adelantando un día el estreno de 'Fallout'. Y su segunda temporada está más cerca que nunca

Una nueva serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de 'Westworld', ya es razón suficiente para estar emocionados, pero si a eso le sumamos que la serie resulta ser 'Fallout', una adaptación directa de la aclamada saga de videojuegos, el hype general está por las nubes.

Esto lo saben en Amazon y por eso han adelantado el lanzamiento de la serie en la plataforma un día antes, ahora para el 10 de abril, y coincidiendo con una premiere digital en directo que tendrá lugar a las 18:00 PT (que para España será a las tres de la madrugada del próximo jueves 11), tras la cual los espectadores podrán disfrutar de los 8 episodios de la serie en su totalidad.

Altas expectativas

Este estreno temprano, junto con unas primeras críticas muy positivas, auguran un gran lanzamiento para la serie. Amazon no ha tardado en mover ficha y, aunque aún no hay mensaje oficial por parte de la compañía acerca de su segunda temporada, según un informe reciente el gobierno californiano ha dotado a la serie de incentivos fiscales para la realización de más episodios allí.

Los creativos tras la serie se suman a este entusiasmo. En una reciente entrevista en The Hollywood Reporter, Nolan declaró que el éxito de una adaptación de prestigio como 'The Last of Us' ayudó a que la plataforma viese el potencial de 'Fallout'.

Cuando Todd [Howard, desarrollador de Fallout] y yo nos sentamos a comer por primera vez, el listón no sólo no estaba alto, sino que era inexistente, sobre todo en el ámbito de la televisión. Había gente que adaptaba un juego en primera persona y un estudio decía: "Así que la serie va a tener un punto de vista en primera persona". No, eso es un tick gramatical del juego, no es así como se adapta. Siempre es bueno ser el primero. Pero cuando alguien hace algo tan bueno como The Last of Us , lo hace más fácil, porque de repente todo el mundo entiende lo que es posible.

El popular videojuego es querido no solo por su ambientación post-apocalíptica, también por su tono satírico con las políticas capitalistas norteamericanas, lleno de detalles como la ya icónica "Nuka-Cola". Mucho de esto parece haberse trasladado a la serie. Ya queda aún menos para aventurarnos al páramo.

