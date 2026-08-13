'Blue Lock' sufre un traspié histórico. El live action del anime se la pega en la taquilla y, para los espectadores japoneses, ni fu ni fa

Ya llevamos una racha muy buena en la que nos hemos acostumbrado a que los live action de anime salgan bastante resultones, y que incluso amasen un éxito bastante razonable.

En Japón además es bastante habitual que resulten en grandes taquillazos que den pie a franquicias, como 'Kingdom' o 'Golden Kamuy'. Así que el que la película en acción real de 'Blue Lock' se la esté pegando, pues resulta un caso bastante curioso.

¿La receta del éxito?

Lo cierto es que la película de 'Blue Lock' tenía muchos elementos para ser uno de los taquillazos del verano. Ya viene precedida por el éxito del manga y el anime, que a pesar de que tuvo una segunda temporada regulinchi consiguió mantener a sus forofos más fieles. Además, se estrena todavía tirando de la resaca del Mundial 2026, porque si nos habíamos quedado con más ganas de fútbol, aquí íbamos a tener partidos de sobra.

Pues el pasado 7 de agosto se estrenó en los cines japoneses, y parece que ni fu ni fa. Ha cerrado su primer fin de semana en las salas en el octavo puesto de la taquilla, apenas recaudando unos 277,65 millones de yenes (alrededor de 1,74 millones de dólares). En comparación, 'Blue Lock: Episodio de Nagi', que era poco más que una película recopilatoria de la primera temporada del anime, casi duplicó estas cifras en sus primeros días en cines.

Las reacciones de fans y críticas no endulzan demasiado la cosa, y parece que el live action de 'Blue Lock' no ha terminado de encandilar al público. A pesar de ser una historia que se presta muy bien a una adaptación en acción real, parece que no ha terminado de captar del todo el tono del anime, especialmente la intriga de los partidos.

'Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island' ha sido la reina de la taquilla japonesa durante el fin de semana, ascendiendo del segundo al primer puesto. Después tenemos 'Spider-Man: Brand New Day' y 'Minions & Monsters' manteniéndose fuertes en el segundo y tercer puesto de la lista. Si además sumamos lo nuevo de 'Kingdom' y 'Toy Story 5', desde luego los jugadores de 'Blue Lock' lo tenían complicado, tanto dentro como fuera de la pantalla.

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