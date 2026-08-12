La temporada 3 de 'La casa del dragón' se ha despedido con una muerte tremendamente satisfactoria y un tanto irónica. Su protagonista tenía claro que "iba a ser deliciosa"

El último tramo de esta tercera temporada de 'La casa del dragón' por fin ha metido el turbo y nos ha dado la gran batalla que muchos fans venían reclamando en Ladera (Tumbleton). Las fuerzas de Rhaenyra , lideradas por Daemon, por fin deciden atacar la ciudad y poner fin al dominio de Ormund Hightower.

Y, como toda gran batalla, especialmente en el universo de 'Juego de Tronos', se ha saldado con unas cuantas bajas.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre el final de 'La casa del dragón!

Con un giro para los lectores

Obviamente, los lectores de G.R.R. Martin ya juegan con ventaja y tienen en mente cuándo deben ocurrir ciertos sucesos de la Danza de Dragones... Así que el que mueran ciertos personajes no les pilla del todo por sorpresa. El final de temporada nos ha dejado varias muertes, muy tristemente la de Helaena Targaryen, y la otra, un tanto más satisfactoria, la de Ormund Hightower.

El personaje de James Norton se ha perfilado como uno de los grandes antagonistas de la temporada, poniéndoselo difícil a Rhaenyra desde su primera aparición y posicionándose en el campo de batalla contra Daemon. El nuevo líder de los Hightower ha sido un hueso duro de roer, y también un villano de esos a los que da gusto odiar al que ha sido facilísimo cogerle asco por la manera en la que interactuaba con Daeron Targaryen y Gwayne Hightower.

Los lectores ya sabían que Ormund caía durante la batalla de Ladera a manos de Roderick Dustin, "Roddy el Ruinoso", pero su muerte ha venido con un giro irónico: no solo ha sido apuñalado en el culo, sino que también ha sido abrasado vivo por el dragón de Ulf, al que humilló y despreció apenas unas escenas antes.

"Yo ya sabía que iba a ser una muerte grande y deliciosa", dijo Norton a Variety. "Pasa muchísimo en esta serie, donde lo llevan al extremo. Cuando se dan cuenta de dónde está en el límite, lo empujan un poquito más... ¡Había una versión originalmente en la que apuñalaban a Ormund unas veinte veces!"

La verdad es que en este capítulo a Ormund le han dado por todas partes, porque por si fuera poco su sobrino Daeron también lo traiciona y decide seguir su propio camino al margen de los planes de los Hightower. Pero, a pesar del mazazo, Norton cree que su personaje habría sentido un extraño orgullo:

"En cierto nivel, creo que Ormund posiblemente se habría enorgullecido de Daeron por valerse por sí mismo y tomar esa decisión", continuó Norton. "Obviamente, creo que posiblemente le hubiera dado una paliza tremenda primero, pero después habrían tenido una charla al respecto".

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