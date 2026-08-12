Hoy llega a Netflix una de las películas de superhéroes más entretenidas de todos los tiempos, la cual fracasó injustamente en cines

El apetito de Netflix por seguir sumando títulos a su catálogo es tremendamente voraz. Con sus producciones originales no es suficiente para atrapar al público, por lo que sigue incluyendo producciones de otra compañía de forma constante. Eso es justamente lo que va a pasar hoy con la llegada de 'El escuadrón suicida', a mi juicio una de las mejores y más entretenidas películas de superhéroes de todos los tiempos.

La cuestión es que 'El escuadrón suicida' fue un tremendo fracaso en cines cuando se estrenó en 2021, donde varios factores jugaron en su contra. El primero es que no distinguió lo suficiente de 'Escuadrón suicida', una película que había arrasado en taquilla, pero que también había gustado bastante poco. Además, el largometraje dirigido por James Gunn se estrenó de forma simultánea en cines y en HBO Max, lo que también le restó bastante público en pantalla grande.

Por qué 'El escuadrón suicida' es una gozada

Todo eso llevó a que 'El escuadrón suicida' se tuviese que conformar con unos ingresos mundiales de 168 millones de dólares, una cantidad muy baja para una producción que había costado 185 millones. Lo curioso es que eso no desanimó a Warner a la hora de confiar a Gunn, quien entre medias se despidió de Marvel con la excelente 'Guardianes de la Galaxia 3', el relanzamiento de DC pocos años después.

Desde su impactante arranque ya queda claro que 'El escuadrón suicida' va a ser radicalmente a la película protagonizada por Will Smith, ya que aquí el toque de Gunn se nota en todo momento para ofrecer un espectáculo en el que la aventura, el espectáculo, los excesos y el humor cohabitan en total armonía. Pocos o directamente nadie como él para conseguir un equilibrio a priori imposible entre esos ingredientes.

A eso hay que sumarle un gran reparto que brilla tanto por separado como en ese química imprescindible para que la historia de un grupo realmente enganche al espectador. Hay mucho que celebrar ahí como para quedarnos solamente con que sea la presentación de John Cena como un Pacificador bastante diferente al que veríamos tiempos después en la notable serie de HBO Max.

Su naturaleza casi festiva, buscando de forma incesante que el espectador se lo pase tan bien como los propios actores y personajes, también es ya marca de la casa por parte de un Gunn que es cierto que aplica aquí mucho de lo que ya había presentado en la saga de 'Guardianes de la Galaxia'. La cuestión es que sigue funcionando de maravilla, como esos apuntes emocionales marca de la casa.

Es cierto que hay un pequeño bajón antes del alucinante último acto, pero tampoco es nada grave que manche el resultado final. De hecho, aquí vas a tener pronto muy claro si la película es para ti o no, que siempre será mejor apostar por una visión clara que intentar suavizarlo todo con la idea de intentar contentar a todo el mundo.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2026