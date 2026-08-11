Brad Pitt confiesa que tuvo pensamientos suicidas y que ha vuelto a consumir alcohol tras años sobrio: "El dolor era tan agobiante que no veía ninguna salida"

A pesar de la infinidad de casos que demuestran lo contrario, podríamos llegar a pensar que una estrella con la fama, el físico y la fortuna como Brad Pitt es inmune a los males que adolecen los más comunes de los mortales. No obstante, durante una entrevista con Esquire, el actor ha asegurado que, en uno de los momentos más duros de su vida, llegó a coquetear con la idea de quitarse la vida motivado por lo que él ha catalogado escuetamente como "asuntos familiares".

La otra cara de la fama

Durante su confesión, el intérprete de 62 años no entró en detalles sobre la naturaleza y los orígenes de esos menesteres y explicó que ser, como él mismo se define, "un optimista nato", es una suerte de arma de doble filo que su amigo David Fincher ejemplificó a la perfección con una metáfora de lo más acertada.

Nunca tuve tendencias suicidas de ningún tipo. Simplemente no forma parte de mi forma de ser. De hecho, si tengo algún defecto, probablemente sea ser un optimista nato. Lo cual me ha ayudado muchas veces, pero también me ha jugado malas pasadas: me he lanzado estúpidamente de cabeza contra un camión Mack por culpa de mi optimismo. O, como diría mi amigo David Fincher, que siempre tiene sentido del humor: “Sí, ves el vaso medio lleno, pero está medio lleno de orina”.

Pitt continuó su reflexión adentrándose en un breve periodo de su vida que le condujo hasta los pensamientos suicidas, describiendo el acto como un mecanismo con el que "buscar alivio para el dolor". Por suerte, su instinto de supervivencia prevaleció sobre la desesperación.

Nunca he tenido pensamientos suicidas, salvo en un breve periodo. Y en ese breve periodo, simplemente pensé… simplemente no podía… no veía ninguna salida. El dolor era tan agobiante que… no iba a llevarlo a cabo, pero podía sentir… podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y me parecía un alivio. Y pensé: “Ah, vale, ahora lo entiendo… Entiendo el suicidio, en el sentido de que no es más que un alivio. No es más que buscar alivio para el dolor. Pero también creo que tenemos unos instintos de supervivencia increíbles. Y en mi caso, eso se activó de inmediato, pero fue simplemente… Escucha: esta mierda no es nada fácil.

Como decimos, los hechos que rodearon esta etapa de la vida de Brad Pitt son, a fecha de hoy, un misterio. No obstante, un repaso a la hemeroteca nos lleva a pensar en el año 2016, cuando Angelina Jolie presentó una demanda de divorcio que se hizo oficial en 2019, poco antes de que la actriz presentase una contrademanda en la que acusó a su exmarido de estrangular y golpear a sus hijos durante un viaje en avión.

Además de esta dura charla, Pitt ha revelado que ha vuelto a consumir alcohol. "Estuve sobrio durante siete años, y luego volví a caer en la bebida", aseguró para subrayar que ahora bebe de forma "más moderada":"Puedo tomarme unas cuantas, pero no muchas. Tengo que ser profesional al respecto".

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