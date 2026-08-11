Las 16 mejores películas de monstruos de todos los tiempos

El cine ha recurrido a todo tipo de criaturas para ofrecer grandes espectáculos al público, pero hay unas pocas que han destacado especialmente por su tremendo tamaño. Hoy en Espinof nos hemos propuesto hacer un repaso a las mejores películas con monstruos gigantes de todos los tiempos.

Antes de entrar en materia conviene la pena aclarar que he dejado fuera títulos como 'Parque Jurásico' ('Jurassic Park') porque los dinosaurios fueron criaturas que realmente existieron y la cinta de Steven Spielberg los muestra con su tamaño real.

Y si la lista se os queda corta, tenemos otras emparentadas con ella como la de las mejores películas de brujas, otra con las mejores películas de zombis, una más con las mejores películas de vampiros u otra con las mejores películas de tiburones asesinos. Ahora sí, centrémonos en los monstruos gigantes.

'Godzilla Minus One' ('Gojira Mainasu Wan', 2023)

Dirección: Takashi Yamazaki

Reparto: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando, Kuranosuke Sasaki

El monstruo gigante más legendario de la historia del cine regresó con una película japonesa que exprimió al máximo su ajustado presupuesto de 10 millones de dólares para ofrecer un espectáculo deslumbrante que al mismo tiempo potencia el nacionalismo japonés y ofrece una visión crítica de la actitud gubernamental.

Crítica en Espinof

'Nop' ('Nope', 2022)

Dirección: Jordan Peele

Reparto: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea, Keith David

Seguramente una de las películas que más sorprenda ver en esta lista, ya que el tercer largometraje de Jordan Peele esquiva lo que uno esperaría de una cinta al uso con monstruo gigante para ofrecer un estimulante cóctel de terror, suspense, western ciencia ficción e incluso algo de comedia que pone toda la carne en el asador durante su impresionante tercer acto.

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'Kong: La isla calavera' ('Kong: Skull Island', 2017)

Dirección: Jordan Vogt-Roberts

Reparto: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins, John Ortiz, Tian Jing, Toby Kebbell, Jason Mitchell, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero, Terry Notary, Marc Evan Jackson, Will Brittain, Takamasa Ishihara, Richard Jenkins, Allyn Rachel, Robert Taylor, James M. Connor

Una propuesta desequilibrada, ya que técnicamente está muy cuidada y se notan los esfuerzos de Vogt-Roberts por darnos una película bella visualmente que además te deje con la boca acierta siempre que Kong y la acción pasan a primer plano. Por desgracia, el guion se preocupa muy poco de hacer que nos importen lo más mínimo los personajes humanos y únicamente John C. Reilly brilla, pero estando por ahí Tom Hiddleston y Brie Larson es una pena que no los aprovechen mejor.

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'Colossal' (2016)

Dirección: Nacho Vigalondo

Reparto: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell, Tim Blake Nelson, Agam Darshi, Hannah Cheramy, Christine Lee

Un estimulante giro de tuerca a las historias de monstruos gigantes que aquí se convierten en una metáfora de las emociones de su protagonista. Una propuesta de corte feminista que no duda en exponer la desastrosa vida del personaje interpretado por Anne Hathaway y cómo va rehaciéndose pese a la multitud de baches que surgen por el camino. Inolvidable también la interpretación de Jason Sudeikis en un personaje muy alejado de lo que parece en primera instancia.

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'Godzilla' (2014)

Dirección: Gareth Edwards

Reparto: Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, David Strathairn, Bryan Cranston, Sally Hawkins, Juliette Binoche, CJ Adams, Richard T. Jones, Al Sapienza, Patrick Sabongui

Edwards ya había abordado el tema de los monstruos en su ópera prima y eso le valió la oportunidad de relanzar a una criatura que ya había intentando dar el salto a Hollywood en 1998 de la mano de Roland Emmerich. En esta ocasión optó por un acercamiento más similar al original nipón, dosificando las impresionantes apariciones de Godzilla y dando mucha cancha a los efectos de la destrucción que deja a su paso. Le faltan personajes más memorables emocionalmente -los dos con más gancho desaparecen de escena antes de lo previsto-, pero cumple con holgura su cometido.

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'Pacific Rim' (2013)

Dirección: Guillermo del Toro

Reparto: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Max Martini, Robert Kazinsky, Clifton Collins Jr., Ron Perlman, Brad William Henke, Larry Joe Campbell, Mana Ashida, Santiago Segura, Joe Pingue

¿A quién le puede sonar mal la idea de ver épicas batallas entre robots gigantes y monstruos alienígenas? Creo que todos teníamos mucha curiosidad hacia la película pero luego no todos acabamos igual de satisfechos. En esta ocasión creo que es innegable lo espectaculares que resultan todos los combates, pero por pura necesidad también hay que desarrollar a los personajes y ahí se nota el escaso carisma de Charlie Hunnam y el mejorable tratamiento del interpretado por Rinko Kikuchi. Para mí se compensa de sobra con el resto -inolvidable el discurso de Idris Elba y muy divertida la aparición de Ron Perlman-, eso sí.

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'Grabbers' (2012)

Dirección: Jon Wright

Reparto: Richard Coyle, Ruth Bradley, Russell Tovey, Lalor Roddy, Bronagh Gallagher, David Pearse, Pascal Scott, Louis Dempsey

Una simpática comedia irlandesa que enfrenta a los habitantes de un pequeño pueblo contra unas amenazantes criaturas con forma de tentáculo en la que el alcohol juega un papel esencial. Una especie de cruce entre una comedia de Ealing, 'Temblores' ('Tremors') y 'Gremlins' -en el tratamiento de los personajes también tiene un claro toque ochentero- que no termina de dar en la diana del todo -se nota que estira todo un poco más de la cuenta-, pero cuyo visionado resulta de lo más llevadero y que aprovecha muy bien los preciosos escenarios naturales en los que se rodó.

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'Super 8' (2011)

Dirección: J.J. Abrams

Reparto: Joel Courtney, Riley Griffiths, Elle Fanning, Ryan Lee, Gabriel Basso, Zach Mills, Kyle Chandler, Ron Eldard, Noah Emmerich, David Gallagher, Glynn Turman, Amanda Michalka

Abrams se adelantó en varios años a 'Stranger Things' en este disfrutable ejercicio de nostalgia ochentero liderado por un grupo de chavales. Con un diseño de producción impecable, es cierto que hay momentos en los que da la sensación de ser un producto prefabricado, pero el cóctel de referencias te mantiene interesado, el reparto cumple con holgura y hay un puñado de escenas inolvidables. Es cierto que el monstruo alienígena no sale mucho, pero le da tiempo de sobra para dejar su huella.

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'La niebla' ('The Mist', 2007)

Dirección: Frank Darabont

Reparto: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones, William Sadler, Jeffrey DeMunn, Alexa Davalos, Frances Sternhagen, Nathan Gamble, Sam Witwer, Chris Owen, Melissa Suzanne McBride, Brian Libby.

Excelente adaptación de una novela corta de Stephen King en la que una misteriosa niebla repleta de temibles criaturas amenaza con matar a todos los que se adentren en ella. Aquí los monstruos se dejan ver poco, pero su presencia se siente en todo momento, incluso cuando el drama se traslada a los propios personajes que han encontrado refugio dentro de un supermercado. Ojo también a su inolvidable final.

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'The Host' ('Gwoemul', 2006)

Dirección: Bong Joon-ho

Reparto: Song Kang-ho, Byun Hee-bong, Park Hae-il, Doona Bae, Ko A-sung, Lee Dong-ho, Lee Jae-eung, Yun Je-mun, Kim Roi-ha, Park No-shik, Yim Pil-sung, Scott Wilson

Un sorprendente acercamiento a las películas de monstruos gigantes sembrando el caos, ya que es cierto que no faltan las escenas impactantes ni las muertes, pero el humor tiene una fuerte presencia, dando pie a un cóctel que puede desconcertar de entrada pero que no tarda en convertirla en una propuesta única. De hecho, son numerosos los apuntes de crítica social, orientados en su mayoría hacia Estados Unidos, punto en común con 'Japón bajo el terror del monstruo'. Eso sí, el monstruo no es una simple excusa y sus apariciones son impactantes y muy bien ejecutadas por Joon-ho.

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'Starship Troopers' (1997)

Dirección: Paul Verhoeven

Reparto: Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Clancy Brown, Jake Busey, Dean Norris, Neil Patrick Harris, Michael Ironside, Patrick Muldoon, Brenda Strong, Matt Levin, Anthony Ruivivar, Rue McClanahan, Marshall Bell, Amy Smart, Steven Ford

Una maravillosa sátira bélica algo incomprendida en su momento pero a la que el paso del tiempo ha ido poniendo en su lugar. Verhoeven optó por dar un giro radical a la novela original para ofrecernos un relato con un claro mensaje antimilitarista que triunfa de lleno combinando su tono irónico con una actuación completamente en serio de su protagonista. Ya solamente las parodias de la propaganda bélica en las escenas de los noticiarios valen más que muchas otras películas, pero es que luego además lo adereza con un espectáculo de primera cuando toca luchar contra las temibles criaturas de Klendathu.

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'Temblores' ('Tremors', 1990)

Dirección: Ron Underwood

Reparto: Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Ariana Richards, Victor Wong, Charlotte Stewart, Tony Genaro, Robert Jayne, Richard Marcus

Acostumbrados a que los monstruos gigantes vayan de frente y arrasen con todo a su paso, fue un buen giro que en 'Temblores' se apostase por una especie de gusanos gigantes pertenecientes a la raza de los dragoides. Estamos ante un acertado cruce entre el western y la ciencia-ficción que consigue disimular muy bien su escaso presupuesto y hacer que los ataques de las criaturas luzcan de maravilla. Todo ello aderezado con un muy agradecido sentido del humor que permite destacar a los personajes interpretados por Kevin Bacon y Fred Ward.

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'La isla misteriosa' ('Mysterious Island', 1961)

Dirección: Cy Endfield

Reparto: Michael Craig, Herbert Lom, Joan Greenwood, Gary Merrill, Michael Callan, Beth Rogan, Percy Herbert, Dan Jackson

No podía faltar en la lista una película que se beneficiase de la magia de Ray Harryhausen para la creación de sus criaturas y me he decantado finalmente por esta adaptación de la popular novela de Julio Verne en la que no solamente brillan las apariciones de los monstruos gigantes, pues también muestra más preocupación por la creación de clima tenso que otorga una mayor entidad al resultado final. A modo de curiosidad destacar que parte de la película se rodó en Cataluña.

'Japón bajo el terror del monstruo' ('Gojira', 1954)

Dirección: Ishirô Honda

Reparto: Akira Takarada, Momoko Kochi, Akihiko Hirata, Takashi Shimura, Fuyuki Murakami, Sachio Sakai, Toranosuke Ogawa, Raymond Burr, Ren Yamamoto, Seijirô Onda, Hiroshi Hayashi, Kokuten Kôdô

La energía atómica se convirtió en una obsesión para los japoneses tras lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, por lo que era cuestión de tiempo que el miedo a que algo similar pudiera volver a suceder se reflejase en pantalla. Aquí lo hace a través del primer ataque del mítico Godzilla en una película que si bien visualmente delata los medios utilizados para mostrarlo, sigue funcionando cuando apuesta por el drama -se transmite muy bien el pánico de la población hacia el monstruo y la desolación que provoca- como en la segunda mitad de metraje cuando el espectáculo destructivo pasa a primer plano.

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'La humanidad en peligro' ('Them!', 1954)

Dirección: Gordon Douglas

Reparto: James Whitmore, Edmund Gwenn, Joan Weldon, James Arness, Onslow Stevens, Chris Drake, Leonard Nimoy, Dub Taylor, Fess Parker

Los peligros de la energía atómica también se dejaron notar en el cine norteamericano y aquí dieron pie a la creación de unas hormigas gigantes que tardaron bien poco en sembrar el caos en las ciudades cercanas. Su director demuestra una gran pericia para retratar la violencia en pantalla sin caer en excesos innecesarios. La película cuenta además con buen ritmo, lo que permite que su ajustado metraje se pase volando y uno sea menos proclive a destacar las obvias limitaciones técnicas de la época.

'King Kong' (1933)

Dirección: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack

Reparto: Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot, Noble Johnson, James Flavin, Sam Hardy, Frank Reicher

Una aventura esencial que sabe cómo diferenciar la parte anterior a la primera aparición de King Kong con el viaje a la Isla Calavera, atreviéndose incluso a presagiar el enorme choque que provoca tanto en los personajes como en el espectador la presencia del simio gigante. Merece también la pena destacar el acertado uso del stop-motion, ya sea para combatir con otras criaturas en su hogar, transmitir sus emociones o el mítico final en Nueva York. Soporta muy bien el paso del tiempo y supera con claridad a todas las versiones posteriores de la misma historia.

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