Hoy en Prime Video, la última gran película de un cineasta maestro del thriller con dos de los mejores actores que ha tenido Hollywood

De la herencia scorsesiana que ha dejado el cine podemos encontrar toda una corriente de cine criminal que se quedó mucho con hacer glamourosa la parte criminal y no examinar bien las consecuencias de semejante vida. Poco vale esta clase de thriller si no deja cierto nudo en el estómago, y es ahí donde reluce una ‘Antes que el diablo sepa que has muerto’ (’Before the Devil Knows You’re Dead’) cada vez más con estatus de clásico.

Acciones con consecuencias

Antes de morir, el gran maestro de la artesanía Sidney Lumet nos dejó una última gran obra que es de los mejores thrillers del siglo XXI. Philip Seymour Hoffman saca una de sus mejores versiones, así como también lo hace Ethan Hawke, en una espléndida película que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video, además de en acontra+, en Filmin o en Movistar Plus.

Un ambicioso ejecutivo con adicciones y su hermano en profundas deudas por un divorcio mal gestionado se conjuran para tramar un atraco interno. Ambos planean robar la joyería de sus padres, esperando que el seguro les cubra y ellos puedan vender el botín. Pero nada saldrá como esperaba conforme empiezan a ejecutar el plan.

Desde una estructura no lineal a la hora de narrar la historia, Lumet crea desorientación aunque no del todo confusión en el espectador. Desde bien temprano el cineasta establece bien lo que hay en juego, lo que motiva a los personajes a tomar decisiones drásticas, y también cuestiona si esos motivos son realmente suficientes.

Rara vez lo son, pero en ‘Antes que el diablo sepa que has muerto’ desde luego quedan absolutamente desestimados por los costes de las acciones tomadas. La película expone no sólo los problemas esperables de una situación así, sino un montón de ramificaciones fuera del control de los personajes.

Es ahí donde la decisión de desestructurar la cronología funciona. También por la gran habilidad para dirigir actores que siempre fue uno de sus puntos fuertes. Hoffman y Hawke dan increíbles trabajos para llenar a sus personajes de aristas incómodas, y lograr dar ese punto emocional que distingue a ‘Antes que el diablo sepa que has muerto’ como un film de atracos extraordinario.

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