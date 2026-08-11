Otra actriz de la serie de 'Harry Potter' se enfrenta frontalmente a JK Rowling. Tras años radicalizándose, se ha convertido en el Voldemort de la franquicia

JK Rowling podría ser reconocido ahora como la querida autora de una de las sagas de libros infantiles más famosa de la historia, 'Harry Potter', y nada más. Sin embargo, un vistazo rápido a su página de Twitter (o X, si prefieres) sirve para comprobar que la literatura es lo que menos le importa: su lucha es contra las mujeres trans, de manera continua y sin respiro. Este continuo machaque irredento ha llevado a una situación que habría sido inaudita hace unos años: posicionarse sobre ella (y su obra) es posicionarse políticamente.

Paremus Tuiterum

Si el trío de protagonistas de las películas (Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson) ya se enfrentaron frontalmente a sus ideas retrógradas, ahora es el turno de los actores y actrices de la nueva serie de HBO, que, por supuesto, tienen un montón de publicistas encima para que no digan una sola palabra en las obligatorias entrevistas promocionales. Con los intérpretes infantiles les funcionará (de momento), pero Bel Powley, que interpreta a Petunia Dursley, no ha dudado en dar su opinión.

Durante una entrevista con The Telegraph, la actriz ha dejado claro su posicionamiento: "Estoy totalmente en desacuerdo con las opiniones de JK Rowling sobre el género. Creo que la comunidad trans merece seguridad, dignidad, respeto y aceptación total". Cabe recordar que Rowling es productora ejecutiva en la serie, aunque, según han asegurado varias fuentes, no ha tenido mucho que ver con ella.

¿Se puede enfrentar uno frontalmente a JK Rowling y, al mismo tiempo, disfrutar 'Harry Potter'? Powley parece que sí: "Pero me encanta 'Harry Potter'. Crecí con los libros. Soy de esa primera generación de lectores y amo la magia y lo fantasmagórico".

La actriz no es la única de la serie que se ha posicionado contra las ideas de Rowling: Nick Frost ya explicó que sus ideas no se alinean con las de ella "de ninguna forma o manera", John Lithgow afirmó "Me parece irónico e inexplicable que Rowling haya expresado semejantes ideas" (aunque después se contradijo, señalando que las opiniones de la autora habían sido "retorcidas y tergiversadas") y Paapa Essiedu firmó una carta abierta en Reino Unido a favor de los derechos trans.

Es un poco triste que, cuando la serie se estrene en HBO Max el 25 de diciembre, la mayoría de titulares no vayan a tratar de cómo se hizo o de los cambios con el libro, sino de qué actores callan y cuáles apoyan a Rowling. En el fondo se lo ha buscado ella sola hablando de ello continuamente y sin visos de salir de la rueda de prejuicios en la que se ha montado. Hay varias generaciones que han crecido con 'Harry Potter', y es la infancia de mucha gente, pero de un tiempo a esta parte significa algo más. Y, de manera inevitable, más opiniones como la de Powley llenarán titulares, porque, nos guste o no, disfrutar del joven mago ya no es simple diversión: es, como todo en la vida, política.

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