Colin Farrell y el creador de 'Sugar' explican el sorprendente final de la temporada 2: "Está nadando en aguas desconocidas"

La segunda temporada de 'Sugar' ha terminado y, si algo ha conseguido la serie de Apple TV+, es volver a dejarnos con más preguntas. El último episodio no solo resuelve la investigación que ha llevado a John Sugar (Colin Farrell) de un lado para otro, sino que cambia por completo las reglas del juego.

Lo más interesante de este final no es solo que Djen haya regresado, sino que su reencuentro con Sugar deja claro que ya no es la misma persona que él recuerda. Con una tecnología capaz de manipular el clima, ambiciones cada vez más inquietantes y una relación sentimental completamente rota, la serie a ha dejado el terreno preparado para una posible tercera temporada.

Un futuro lleno de posibilidades

El descubrimiento de que Djen sigue viva es una alegría enorme para Sugar, pero también una fuente inmediata de preocupación. Después de años trabajando en una tecnología capaz de manipular el clima que entregó a un grupo de humanos de élite con la intención de combatir el calentamiento global, su hermana parece haber tomado un camino mucho más oscuro.

Para Colin Farrell, que habló del final con Decider, ahí está precisamente uno de los grandes atractivos de lo que podría venir:

"Quiero decir, lo único más catastrófico que su desaparición, de una manera extraña, fue encontrarla y luego darse cuenta de que ya no es la misma, y que algo ha pasado. Algo que él no entiende, algo que no logra identificar. No pasan suficiente tiempo juntos. Pero hay algo siniestro en juego, y eso le aterra. Porque sabe lo poderosa que es, y sabe lo inteligente y brillante que es. Pero algo ha cambiado. Una oscuridad la ha envuelto, algo que él no comprende del todo. Así que la idea de cómo reunirlos de nuevo o cómo sería su relación, qué tipo de contacto tendrían en futuras temporadas si llegamos a explorarlas, me resulta realmente interesante".

Sam Catlin, showrunner y productor ejecutivo, también cree que Djen puede convertirse en una pieza fundamental de la historia.

"Queríamos que fuera un personaje con poder y autonomía, y no solo una damisela en apuros. Alguien digna de la admiración de Sugar, y sin duda de su amor. Cuanto más hablábamos, más nos preguntábamos: ¿Y si en realidad tiene más que autonomía? Quizás ella orquestó todo, y es bastante poderosa y una advertencia para Sugar en el futuro. ¿Qué puede pasar si te quedas demasiado tiempo? También tiene ciertos rasgos de personalidad que Sugar no tiene, en cuanto a ambición y codicia, y todas esas cosas que la convertirán en un verdadero problema para él en el futuro".

A todo esto se suma Charlotte, cuya traición convierte su historia de amor con Sugar en otro de los grandes interrogantes del futuro. Laura Donnelly defiende que sus sentimientos eran reales:

"Creo que sus sentimientos eran totalmente genuinos. Y creo que ahí radica la complicación para Charlotte. A medida que avanza la temporada, se siente cada vez más dividida, porque se ha enamorado sinceramente de este hombre. Para ella, la esperanza que mantuvo era que tal vez él quisiera unirse a la causa. Porque creo que también cree sinceramente que está haciendo lo correcto siguiendo el plan de Djen para el mundo. Creo que tenía la esperanza de que ambas cosas pudieran unirse. Cuando quede claro que no es así, creo que será devastador tanto para Charlotte como para Sugar".

El romance con Charlotte también ha permitido explorar una faceta completamente diferente de John Sugar. Después de pasar buena parte de la serie intentando mantener el control y actuar con una frialdad casi imperturbable, el detective se encuentra de repente en un terreno que no domina en absoluto. "Fue muy divertido interpretar a un hombre genuinamente torpe, porque ni siquiera se deja enamorar fácilmente. Es inevitable. Pierdes el control. No hay nada a lo que aferrarse. Te estás enamorando. Y así se encuentra, nadando en aguas desconocidas. Y es como suele ser en el mundo del romance: embriagador, eufórico, desconcertante, estresante, todo eso", dijo el actor y productor ejecutivo.

Por ahora, Apple TV+ no ha confirmado una tercera temporada de 'Sugar', pero cuesta pensar que una serie que acaba de dejarnos tantos frentes abiertos no tenga más historia que contar. Después de un final así, una tercera temporada sería la oportunidad perfecta para descubrir hasta dónde puede llegar esta historia.

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